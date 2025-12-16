°å»Õ¤¬¾¯¿ô¤Ç¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¶ÐÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³°²Ê°å¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¡©¡Ú¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡Û
¡¡¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¤Î°å»Õ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿³°²Ê°å¤Ï£µ¡óÄøÅÙ¡¼¡£²¬»³Âç°å³ØÉô¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤Î³°²Ê·Ï£³¶µ¼¼¤¬Æ±ÂçÉÂ±¡¤ä²¬»³¸©Æâ³°¤Î´ØÏ¢ÉÂ±¡¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û°å»Õ¤¬¾¯¿ô¤Ç¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡°å»Õ¾¯¿ô¶è°è¤Ø¤Î¶ÐÌ³¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢°å»Õ¤ä¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÊÐºß´ËÏÂ¤¬Á´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤è¤ê¤â¹â¤¤µëÍ¿¿å½à¡¢Ìë´Ö¤ä¶ÛµÞ»þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï£¹¡Á£±£°·î¡¢³°²Ê°å£±£°£²£·¿Í¤Ë¹Ô¤¤¡¢£³£²£³¿Í¤¬Åú¤¨¤¿¡Ê²óÅúÎ¨£³£±¡¦£µ¡ó¡Ë¡££·³ä¤ËÅö¤¿¤ë£²£²£µ¿Í¤Ï²¬»³»Ô¤äÁÒÉß»Ô¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô·÷¤Ç¶ÐÌ³¡£Ç¯Âå¤Ï£²£°¡Á£³£°Âå¤¬£³£´¡¦£´¡ó¡¢£´£°¡Á£µ£°Âå¤¬£³£¹¡¦£³¡ó¡¢£¶£°Âå°Ê¾å¤¬£²£µ¡¦£·¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö°å»Õ¾¯¿ô¶è°è¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤¬£±£¸¿Í¤Ç£µ¡¦£¶¡ó¡£¡ÖÎÉ¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤Î£±£´£²¿Í¡Ê£´£´¡¦£°¡ó¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÈ¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡ÖÁ´¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×£´£´¿Í¡Ê£±£³¡¦£¶¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×£±£±£¹¿Í¡Ê£³£¶¡¦£¸¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°å»Õ¾¯¿ô¶è°è¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î½¢Ï«¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Î¡Ö²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¡×¤¬£±£¹£°¿Í¡Ê£µ£¸¡¦£¸¡ó¡Ë¤ÇºÇÂ¿¡£¡Ö¾ÉÎã¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯ÀìÌçµ»½Ñ¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤ËÉÔ°Â¡×£±£·£¹¿Í¡Ê£µ£µ¡¦£´¡ó¡Ë¡¢¡ÖÅöÄ¾¤äÂÔµ¡¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂåÂØ¿Í°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×£±£¶£³¿Í¡Ê£µ£°¡¦£´¡ó¡Ë¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äÉéÃ´¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿½½Ê¬¤ÊµëÍ¿ÂÔ¶ø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×£µ£·¿Í¡Ê£±£·¡¦£¶¡ó¡Ë¡¼¤Ê¤É¡£
¡¡¶ÐÌ³¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¾ò·ï¡ÊÆ±¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÉô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¤µëÍ¿¿å½à¤ä¼êÅö¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤¬£±£·£´¿Í¡Ê£µ£³¡¦£¹¡ó¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÂ¾¡ÖÌë´Ö¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¾Ò²ðÀè¤ä¹â¼¡°åÎÅµ¡´Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©½¼¼Â¡×¡Ê£±£´£²¿Í¡¢£´£´¡¦£°¡ó¡Ë¡¢¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö¤äÅöÄ¾¡¦ÂÔµ¡¤Î²ó¿ô¤òÀ©¸Â¡¢´ÉÍý¡×¡Ê£±£²£¸¿Í¡¢£³£¹¡¦£¶¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉëÇ¤´ü´Ö¤¬ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤òÊÝ¾Ú¡×¡Ê£±£²£´¿Í¡¢£³£¸¡¦£´¡ó¡Ë¡¼¤Ê¤É¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©Æâ¤Î°åÎÅ»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯°å»Õ¿ô¤Ï£²£°£²£²Ç¯¡¢¿Í¸ý£±£°Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê£³£²£´¡¦£°¿Í¤ÇÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡ÊÆ±£²£¶£²¡¦£±¿Í¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¡Ö°å»ÕÂ¿¿ô¸©¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¸Þ¤Ä¤Î£²¼¡ÊÝ·ò°åÎÅ·÷¤Ç¤Ï¹âÎÂ¡¦¿·¸«¡¢¿¿Äí¡¢ÄÅ»³¡¦±ÑÅÄ¤Î£³°åÎÅ·÷¤ÇÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ê¡¢¹âÎÂ¡¦¿·¸«¤È¿¿Äí¤Ï°å»Õ¾¯¿ô¶è°è¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³°²Ê°å¤¬°å»Õ¾¯¿ô¶è°è¤Ø¤Î¶ÐÌ³¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡£Ê¬ÀÏ¤·¤¿²¬»³Âç¸ÆµÛ´ï³°²Ê³Ø¤ÎË²¬¿°ì¶µ¼ø¤Ï¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç°å»Õ¤ä¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÊÐºß¤ò´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤ÇÊÐºß´ËÏÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¼¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡£
¡¡²¬»³¸©ËÌÉô¤Ê¤É¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬¾ï¶Ð°å¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤¿¡£°å»Õ¤Î²ÈÂ²¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀìÌçµ»½Ñ¸þ¾å¤Ø¸¦½¤¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÐÌ³¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¼°å»Õ¤ä¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÊÐºß¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡£
¡¡ÊÐºß¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñ¤¬°å»Õ¤ÎÎ×¾²¸¦½¤À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿£²£°£°£´Ç¯°Ê¹ß¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂçÈ¾¤¬ÌÈµö¼èÆÀ¸å¤ËÂç³Ø¤Î°å¶É¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃÏ°è¤ÎÉÂ±¡¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¦½¤À©ÅÙ¤Ï°å»Õ¤¬¼«Í³¤Ë¸¦½¤Àè¤òÁª¤Ù¤ë·Á¤Î¤¿¤á¡¢°å¶É¤Ë¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÉ¸¯¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²£´Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°å»Õ¤Î»Ä¶Èµ¬À©¤â¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¼¸©ÆîÉô¤ÈËÌÉô¤Î°åÎÅ³Êº¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡¶»Éô³°²ÊÎÎ°è¤ÇÀìÌçÅª¤Ê¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¿ô¤Ï¡¢¸©ËÌÉô¤Ë¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤¬£µ¿Í¡¢¸ÆµÛ´ï³°²Ê°å¤¬£±¿Í¤¤¤ë¤Î¤ß¡£¿©Æ»³°²Ê°å¤ÏÉÔºß¤À¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ä³°²Ê°å¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢¤³¤Î¿ô¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¼ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¼Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡¡ÉÂ±¡¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤ä¼ê½Ñ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ê¤É¤ÇÌò³äÊ¬Ã´¤·¡¢¿Íºà¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°åÎÅ¤Î¼Á¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£àÁí¹ç¥Ç¥Ñ¡¼¥È¼çµÁá¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉÂ±¡´°·ë·¿°åÎÅ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ´µ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÃÏ°è´°·ë·¿¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°å»Õ¤ÎÊÐºß´ËÏÂ¤ÈÆ±»þ¤Ë¹âÅÙ°åÎÅµ¡´Ø¤Î½¸Ìó²½¤¬É¬Í×¤Ç¡¢½¸Ìó²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï´µ¼Ô¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈÂÁ÷¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤ä¾ðÊóµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë