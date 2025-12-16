1歳1ヵ月で購入したキッズデスクで娘の行動に驚くべき変化…母も成長を実感、家に「お気に入りの場所ができた」
リビングに置かれたキッズデスクに驚き、目をまんまるにして喜ぶ娘・rinちゃん。その様子をInstagramに投稿したRinmama（@rin_mama0805）さん の投稿が話題になっている。この投稿には54.3万表示、4300件以上の「いいね」が集まり、「rinちゃん可愛すぎます。そしてお利口すぎる」「お勉強もしっかりやってて凄いですね」の声が寄せられた。デスク周りで過ごすようになったrinちゃんの変化や、導入のきっかけについて話を聞いた。
【動画カット】お掃除、お絵かき、勉強も…お気に入りデスクを有効活用する1歳のrinちゃん
――1歳1ヵ月のタイミングで「キッズデスク」を導入した理由は？
「幼児教室に通っているのですが、そこに常設されている机と椅子に興味を持ち始めたんです。まだ娘のクラスでは使用しないのですが、自分から座るようになったことで“家でも使えるかも”と思い、購入を検討しました」(Rinmamaさん)
幼児教室で自然に触れていた環境が、購入の背中を押したという。
――初めてデスクを見た瞬間のrinちゃんの様子はどんなものでしたか？
「お昼寝中にセッティングしてサプライズにしたのですが、起きて見つけた瞬間“えっ？”と驚きつつ、ニヤッと嬉しそうで。すぐに自分でよじ登って座っていました。その様子を見て“買ってよかった”と心から思いました」(Rinmamaさん)
はじめてのデスクは、rinちゃんにとって一目で“お気に入り”になったようだ。
――購入後「これは予想以上だった」と感じた成長は？
「一番驚いたのは、おやつをその場で食べずにデスクまで持っていって座って食べたことです。いつもはすぐ食べるタイプなのに、それをしたのが予想外でした」(Rinmamaさん)
さらに、デスク周りを自分で拭いたり、朝起きて真っ先に向かう場所がデスクに変わるなど、新しい行動が次々と生まれたという。
「机の上に立とうとする場面は少しヒヤッとしましたが、全体的には“お気に入りの場所ができた”という成長を感じています」(Rinmamaさん)
――デスク購入後、ワーク系の遊びや親子時間にはどんな変化がありましたか？
「これまで絵本やタッチペン遊びは床でやっていましたが、姿勢が崩れやすくやりづらい面もありました。机だと背筋が伸び、ワーク系の遊びがしやすくなりました」(Rinmamaさん)
ただし、机＝勉強になることを避けたく、100均のシール帳など“楽しむ遊び”も意識的に取り入れているという。
「机に向かうのは食後の時間が多いですね。朝昼晩のごはんのあと、一遊びする流れが自然にできています」(Rinmamaさん)
