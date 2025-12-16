見た目が痩せていても要注意？ 危険な脂肪「異所性脂肪」はなぜ恐ろしいのか【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

脂肪は3段階でたまっていく

皮下脂肪から内臓脂肪、さらに危険な異所性脂肪に

摂取した糖質や脂質はエネルギーとなって消費され、余ると一時的に肝臓や筋肉に貯蔵されます。貯蔵しきれない分は中性脂肪に変換され、体のあらゆる部分に蓄積していきます。この蓄積されるプロセスには3段階あるのが特徴。それと同時に、脂肪（体脂肪）の種類も3種類に分かれます。

まず、血液中にあふれ出た中性脂肪は「皮下脂肪」として蓄積します。皮下脂肪は皮膚のすぐ下につく、指でつまめる脂肪です。全身につきますが、特に女性は腰から太ももにかけての下半身につきやすいため、見た目から「洋なし型肥満」と呼ばれます。

皮下脂肪として蓄えきれなかった中性脂肪は、次に内臓の周囲にたまる「内臓脂肪」になります。見た目はお腹ぽっこりの「りんご型肥満」。たまりすぎると生活習慣病を引き起こす可能性があるので要注意の脂肪です。

さらに余ると「異所性脂肪」という最も危険な脂肪に。異所性脂肪は筋肉や肝臓、すい臓などの臓器に直接ついて体の機能を低下させます。外見に変化が現れず、自覚症状がないまま蓄積していくのも厄介なところです。

脂肪は外側から内側にたまる

①皮膚と筋肉の間につく皮下脂肪

②臓器のまわりにつく内臓脂肪

③臓器や筋肉につく異所性脂肪

脂肪が体にたまる順番

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳