【サウジアラビアロイヤルＣ＝レース評価・Ａ】２歳Ｇ１前に牡馬が出走可能な３つ目のマイル重賞として１５年に第１回を施行。このレースを勝った牡馬は他の２重賞（新潟２歳Ｓ、デイリー杯２歳Ｓ）の勝ち馬に朝日杯ＦＳで先着している。優勝馬の成績は【３・１・１・１】。牡馬で府中と同じ直線に坂がある阪神施行ではすべて連対。前哨戦としてはレースそのものの位置付けが高く、今年のエコロアルバにも高い可能性を感じる。

１勝馬が大半の少頭数戦は例年通り。とはいえ３着馬と、当時唯一の２勝馬だった７着アスクエジンバラがその後の重賞で連対と、メンバーレベルは低くない。その相手に対して、出遅れて前半の行きっぷりも悪く、最後方からになりながら大外一気。１１秒３、１１秒２のラスト２ハロンを含むレースの上がり３４秒０を０秒８上回る切れは強力。新馬戦でも新潟の内回り７ハロンでレースを０秒９上回る３４秒０の末脚で差し切っており、発馬、追走などの課題を残すなかだけに、さらに奥を感じさせる内容は高評価できる。

ただし、今年の他のマイル２重賞の勝ち馬はともに府中のマイルで新馬勝ち。直線に坂のあるコースでも結果を残しており、力の比較は難解だ。

【新潟２歳Ｓ＝レース評価・Ａ】過去１０年で１分３３秒台の勝ち時計は３度目。２１年の優勝馬セリフォスは朝日杯ＦＳ２着、２３年のアスコリピチェーノは阪神ＪＦ１着で、２頭とも以後にＧ１勝利を挙げている。

リアライズシリウスはマイルが舞台となった０２年以降で２位タイとなる４馬身差Ｖ。３着馬はのちに重賞勝ち、６着サノノグレーターは葉牡丹賞でレコード勝ちと強敵相手の圧勝だった。出遅れながらも番手に追い上げられたのは頭数、外枠が要因。多頭数のＧ１でどう運べるかがカギだ。

【デイリー杯２歳Ｓ＝レース評価・Ａ】同週の古馬１勝クラスは１分３３秒３、２歳未勝利でも１分３３秒９。レコード決着は馬場の影響が大きい。

それでも上位２頭はＢコース最終週で荒れた内めで叩き合いを演じ、後続に５馬身差。レースのラスト２ハロンは２２秒４（１１秒２―１１秒２）。１８年の２２秒３（１０秒８―１１秒５）とペースの比較を加えれば同等以上。当時の勝ち馬アドマイヤマーズは無傷の４連勝で朝日杯ＦＳを制覇。アドマイヤクワッズだけでなく２着馬にもＧ１に手が届く素質が備わっている。（中野 達哉）

【該当レースから出走予定の各馬評価】

エコロアルバ Ｇ

リアライズシリウス Ａ

アドマイヤクワッズ Ａ

カヴァレリッツォ Ａ

グッドピース Ｂ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。