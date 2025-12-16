既婚の男性職員と複数回ホテルに行っていた問題で辞職した前橋市の小川晶・前市長（４２）が１４日、市内で開かれた支援者集会に出席した。

出席者によると、支援者から来年１月５日告示、１２日投開票の市長選への立候補を要請された小川氏は、「市民のための市政を諦めることはできない」と出馬に意欲を示した。近く正式に意思を表明するとみられる。

「小川あきらを再選させる会」には、小川氏に近い市議や首長、支援者ら約３００人が参加。報道陣に非公開で約１時間行われた。

出席者や関係者によると、昨年２月の市長選で選対委員長を務めた釘島伸博弁護士や、玉村町の石川真男町長らが小川氏が取り組んだ小中学生の給食費無償化や農業支援などの実績を強調。市長選に立候補するよう小川氏に求めた。

小川氏は一連の問題を謝罪した上で、出馬要請に「悩んでいたところに一つ大きな後押しをいただいた」などと話し、前向きな姿勢を見せた。支援者は２０日に市長選への対応を協議する予定で、小川氏は「正式な意思表明は近日中に公表する」と説明したという。

市長選を巡っては、弁護士の丸山彬氏（３９）と元市議の店橋世津子氏（６４）の新人２人が出馬を表明している。