【なか卯の福袋2026】クーポン3000円分＆グッズで販売価格が3000円。グッズ3点が実質無料はお得すぎでしょ...《19日発売》

全国のなか卯では、2025年12月19日10時から「なか卯の福袋」を数量限定で販売します。

自宅でなか卯気分が味わえる「赤さじ」も同梱

落ち着いた風合いのトートバッグや、なか卯の"こだわり卵"がモチーフのブランケットなどのグッズのほか、全てのメイン商品に使える3000円分のクーポンが入ったお得な福袋が登場します。

・トートバッグ

なか卯の赤いワッペンを配した、落ち着いた風合い。裏地には、"こだわり卵"がモチーフのたまごデザインをあしらっています。大容量のバケツ型で、荷物の多い日のお出かけにも活躍してくれそうです。

サイズは縦約28.5×横34.5×マチ21cm。

・ブランケット

たまごデザインを総柄であしらった、ふんわりとやわらかくて肌触りの良い仕上がり。自宅や外出先、オフィスなど様々なシーンで使いやすいサイズ感と軽さです。ボタンを備え、羽織った際に前で止められる仕様となっています。

サイズは縦約70×横100cmです。

・なか卯の赤さじ

シックな赤色に、なか卯の白いうさぎのロゴが施された赤いさじは、なか卯の店舗で使用されているものと同仕様。自宅でもなか卯気分を楽しめます。長さ約20cm。

・お年玉クーポン 3000円分（200円×15枚）

一部店舗を除く全国のなか卯で使えます。メイン商品1品につき1枚利用可能で、釣銭は出ません。有効期間は26年1月1日から7月31日までとなっています。

価格は3000円。

福袋の購入は1人1点限り、数量限定のためなくなり次第終了です。烏丸今出川店、天童店、四条壬生店、岐阜島店、さくらんぼ東根駅前店、追浜駅前店では販売しません。電話予約やウェブ、アプリでの予約は行いません。

※価格は税込です。

