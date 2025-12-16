¥¥ä¥Î¥ó¡ÖÂè3²ó GRAPHGATE¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë±üÅÄ½Ô»Ë¤µ¤ó¡¡¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤¬½¸¤¦¼Ì¿¿¡¦±ÇÁüºî²È È¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿¡¦±ÇÁüºî²È È¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖGRAPHGATE¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー/¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±üÅÄ½Ô»Ë¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¡×¤¬Áª¹Í¤Î·è¤á¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
±üÅÄ¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¸å¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êーS¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤Û¤«¡¢3Ç¯´Ö¡¢¥¥ä¥Î¥óÀ½¥«¥á¥é¤ä¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¾Þ¶â¤Ï100Ëü±ß¡£11·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¤Î¥¥ä¥Î¥óS¥¿¥ïー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥êÁª¹Í²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦Í¥½¨¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï5Ì¾¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï1¿Í10Ê¬¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿³ºº°÷¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤¬10Ê¬¤¢¤ë¡£±üÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
±üÅÄ½Ô»Ë¤µ¤ó¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á³¹¤Ø½Ð¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î¸ì¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¿Í¤ÎÉ½¾ð¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤òÃæ¿´¤ËPR±ÇÁü¡¢MV¡¢¥¹¥Á¥ë»£±Æ¤Î»Å»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸ÇÍ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÉñÆ§²È¤Ê¤É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¡¢»£±Æ¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Î¶Ç¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÍ¾Ì¿¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÁÄÉãÊì¤Î½ªËö´ü¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¡¢¼Ì¿¿ºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡ÖÏ·¿Í¤ä¤¬¤ó´µ¼Ô¤ÎºÇ´ü¤Î»Ñ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¤Ä¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¡£º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤«¤ÎÌä¤¤¤Ø¤È»×¹Í¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ü¥ä¥ó¥·ー/With my buoyancy¡Ù¤Ç¡¢buoyancy¤ÏÉâÎÏ¤ä¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê²÷³è¤µ¡¢²óÉüÎÏ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤ËÈà¤ÎºÊ¤òÈï¼ÌÂÎ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÂÎ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤¹¤ë2¤Ä¤Î¿·ºî¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¡Ø¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤ëÊýË¡¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÍÙ¤ê¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÆü¾ï¤òÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎÀÚ¼Â¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤¿¡×
±üÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈà½÷¤ò¾®·¿¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç¤Û¤ÜËèÆü»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤â¤¦1¤Ä¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¿·ºî¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¤ò»È¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÂÎ¤ÈÀ¤³¦¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÂª¤¨¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥À¥ó¥µー¤Î¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥µ»Ãæ¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤È¸ÉÆÈ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë²¿¤«¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤·À¤³¦¤È´Ø¤ï¤ë´î¤Ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿»þ¡¢Æ±À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤À¡£¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿Í¤¬»ý¤ÄÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤ì¤ò¼Ì¤¹¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
kokoro¤µ¤ó
kokoro¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
º£²ó¤Î±þÊç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢²¿¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤Êµ§¤ê¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤À¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤Ç²¿¤Ë½ý¤Ä¤³¤¦¤È¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¿´¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ï¡¢Ë»¤·¤¯À¸¤¤ëÃæ¤ÇËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤ä·Ê¿§¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø»×¹Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ì½Ö¼êÁ°¤Ë²º¤ä¤«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡×
Å¸Í÷²ñ¤Ï3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¸½ºßÀ©ºîÃæ¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡Øhere in the blue,you are known¡Ù¤È¡¢ÁÄÊì¤ÎÁòµ·¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤À¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤¬½ñ¤Î¯¤á¤¿¡Ö¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡×¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦»Ñ¤òÎ®¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡×
¿åÅçµ®Âç¤µ¤ó
¿åÅçµ®Âç¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¹¤È¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Í§¿Í¤ÎÉô²°¤Ç¡¢ÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤ò»£¤Ã¤¿¤½¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
³¹¤Ç²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ò»£¤ê¡¢¼êºî¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØLong Hug Town¡Ù¤òÀ©ºî¡£¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Ç¡Ö2017 Photo ONE Taipei ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥ì¥ô¥åー¥¢¥ïー¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òµ¡¤ËÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢2020Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¤Ë°Ü½»¤·¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ò»£¤ê»Ï¤á¤¿¡£¿ôÇ¯¤«¤±¡¢ÂæÏÑ¤ò1¼þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ¹¤òÂæÏÑ¤Ç¤Ï´ÄÅç¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥ª¡Ë¤È¸Æ¤Ó¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¦»î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀÜµÒ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©Æ²¤Çµ¤¤Å¤¯¤ÈÎÙ¤ËÌîÎÉ¸¤¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÅ¬Åö¤µ¡¢´Ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í´ÖÌ£¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡Ö´ÄÅç²ó²±?¡×¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤«¤é26Ç¯Êë¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂæÏÑ¤Ç»£¤Ã¤¿¥Ýー¥È¥ìー¥È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢1¥õ·î¤Û¤É¤«¤±¤Æ¡¢Êâ¤¤¤ÆÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ó¥Ç¥ªºîÉÊ¤âÀ©ºî¤¹¤ë¡£
º£¸å¤Ï±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¼«¼ç¥®¥ã¥é¥êー¤ÇÂæÏÑºî²È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î»£±Æ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÌîºé»Ò¤µ¤ó
ÂçÌîºé»Ò¤µ¤ó¤Ï¿©¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎËµ¤é¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È²ÈÂ²´Ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø²ÈÂ²¤Î¤¢¤È¤µ¤¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¡¹¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢º£¸å¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
Å¸¼¨¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ»£±Æ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æー¥Þ¤ÏÀ¸³è¤ÎÃæ¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤Ç¤Ï³Æ¥·¥êー¥º¤¬¸Æ±þ¤·¹ç¤¨¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
º£¸å¤â²ÈÂ²¤ä´Ø·¸À¡¢³ëÆ£¡¢»þÂå¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤òÃæ¿´¤ËÀ©ºî¤òÂ³¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤ä»þÂå¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂÐÏÃ¤Ø¤È¹¤¬¤ëºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
Âç¾â°¦»Ò¤µ¤ó
Âç¾â°¦»Ò¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¡£¥â¥Áー¥Õ¤Ï³¹¤ÎÉ÷·Ê¡¢¿ÍÊª¡¢¥â¥Î¤¿¤Á¤À¡£¤½¤³¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿§ºÌ¡×¡£¾ï¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¡¢³¹¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥åー¥ë¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¸åÆü¡¢½÷À¥â¥Ç¥ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ»£¤ë¡£
Å¸Í÷²ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿§ºÌ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¢¶¯Îõ¡¢À¸¡¹¤·¤µ¡¢¥·¥åー¥ë¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
ºî²È¤Î´¶À¤¬¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë
Áª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤¿¾®ÌîÂÙÍÎ»á¡Ê¼«Á³ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¤Ï¡Ö±ÇÁü¤Î»þÂå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿³ºº¤òÄÌ¤¸¥¹¥Á¥ë¼Ì¿¿¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ã·Æ£Àº°ì»á¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¼çºË¡Ë¤Ï¡Ö±þÊç¼Ô¤Ï¿³ºº²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Í¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£GRAPHGATE¤ÏÏÓ»î¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤³¤È¤Ç°ã¤¦À¤³¦¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥á¥éÅý³çËÜÉôÄ¹¤ÎµÈÅÄ²íÉ§»á
¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥á¥éÅý³çËÜÉôÄ¹¤ÎµÈÅÄ²íÉ§»á¤Ï¡Öºòº£¡¢À¸À®²èÁü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀAI¤Ï²áµî¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºî²È¤ÎÌÜ¡¢¿´¤ÎÌÜ¤Ïº£¤äÌ¤Íè¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¤ò¤É¤¦ÀÚ¤ê¼è¤ë¤«¤Ïºî²È¤Î´¶À¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤âºî²È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤ÎGRAPHGATE¤ÎÊç½¸¤ÏÍèÇ¯4·î¤´¤íÈ¯É½Í½Äê¡£