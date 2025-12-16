「これわかる人、ほんとに天才…！」

と話題になっているのが、書籍 『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を問うテストとして注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になった。

そのシリーズ最新作が登場し、全世代にウケている。「答えを知ったときの驚きがすごい！」「家族で夢中になってます！」と反響を得ている同書から、「わずかな事実から全貌を見抜ける人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

“考える力”を叩き直してくれる1問

AIって、本当に便利ですよね。

でも、その便利さの裏で、こんな声もささやかれています。

「AIに頼りすぎると、思考力が落ちる」

実際、AIに頼るほど“思考のサボり癖”が確実に進むと言われています。

そこでいま、密かに話題になっているのが、「論理的思考問題」です。

特別な知識は必要とせず、問題文にある情報と「考える力」のみで解ける論理的思考問題が、「思考力を鍛えるためのトレーニング」として注目されています。

1問、紹介しましょう。

あなたの思考力はどうでしょうか。

さっそく試してみてください。

「謎のカード得点」 裏返しになった3枚のカードがある。

各カードの表には異なる数（正の整数）が1つ書かれている。

A,B,Cの3人で3枚のカードを1枚ずつ引いて、引いたカードに書かれた数字がその人の「得点」になる。

このゲームを何回かやった後、それぞれの総得点はこうなった。

A：10点 B：8点 C：18点 Bは2回目のゲームで、他の2人よりも高い点数を得た。

さて、1回目のゲームで「2番目に得点が高いカード」を引いたのは誰？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（256ページ）より

数字が書かれた3枚のカードを引いて、得点を足していく。ここまではシンプルなゲームですね。

で、問われているのは「1回目のゲームで、2番目に得点が高いカードを引いた人」。

……はい？

3枚のカードの数字はおろか、全部で何回ゲームをやったのかもわからないのに？

わかっているのは、3人の総得点のみ。

ここを出発点として、少しずつ考えていくしかなさそうですね……。

ヒント1 「いちばん大きいカード」と「いちばん小さいカード」がある

ヒント2 1回のゲームで3人が得る点数の合計は「何点以上」か？

ヒント3 Bの得点に関する情報が超重要

ヒント4 最終的には、誰が、何回目のゲームで、どの数字のカードを引いたか、までわかる

次のページで正解をお伝えします。

ぜひ、じっくり考えてみてから、進んでください。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）