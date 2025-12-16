五島市の小さな神社で、新たな社殿が完成し落慶式が行われました。

元島民の男性のふるさとへの思いが、建て替えを実現させました。

人口約170人。

五島市長手町。

まちの玄関口に鎮座する「長手神社」に11月、新たな社殿が完成しました。

それまでのものと比べると、約1,3倍の大きさです。

（長手町総代 木場 常太さん）

「これだけ立派な神社ですから、ここを訪れる方がいっぱい増えて賑わいとともに長手町が活気づくことを願っている」

約70年前に建てられた旧社殿。

建て替え計画は老朽化に伴い、4年前に始まりましたが、積み立て金や住民の寄付だけでは資金が不足していました。

そんな時、大阪で建設会社を営む平村 武さんから「河川の工事によって解体する大阪の神社から、築9年の社殿を移築してはどうか」という申し出があったそうです。

2024年の年末から始まった建て替え工事はことし2月、上棟式を迎えていました。

（平村 武さん）

「この度ご縁がありまして、この長手神社社殿建て替え工事をご指名いただきました。きょうは天気にも恵まれまして、上棟式ができたことを大変うれしく思っています」

平村さんは、五島で生まれで小学生まで暮らした元島民です。

（平村 武さん）

「(昔は)人間の数も多かった。本当に少なくなりましたよ。協力できるんやったら協力してもええよっていうことで引き受けた」

ふるさとへの恩返しをと、建物の解体から組み立て、屋根ふきなど大工仕事の一切を採算度返しで請け負いました。

（記者）

「完成まで楽しみですね」

（平村 武さん）

「そうですね、もう少しですけどね」

落慶式を翌日に控えた11月12日。

（職人）

「おぉ ー。けやきの一枚板の板目の取り方がぜいたくですね」

「ど真ん中に持ってきて、あれ、意識してるんですよね」

「ぜいたくな取り方ですよ」

「社長の心が入ってるもんね」

完成した社殿を入念に見て回っていたのは平村さんの長男 一喜さんです。

（長男 一喜さん）

「想像以上に立派にできていてびっくりしている」

しかし、この日…。

工事の関係者の中に、平村さんの姿はありません。

（長男 一喜さん）

「完成を待ってはいたんですが、それを見ることがかなわなかったんでそこは残念ですね」

大病を患っていた平村さん。

入院、治療をくり返しながら現場に足を運んでいましたが、完成の3か月前に73歳で他界しました。

その後、工事は一喜さんが引き継いでいたのです。

（長男 一喜さん）

「五島にこういう神社を立てることができたというのは、本当にありがたい話。天国で完成したことを喜んでいると思う」

狛犬や、さい銭箱なども、住民からの寄贈で新しくなりました。

落慶式では、住民総出で完成を祝います。

そして行われた「秋の例祭」。

完成を心待ちにしていた住民らが、七五三や厄払いなど、それぞれの行事で参拝に訪れます。

（参拝客）

「長男と長女の七五三で来た。長手神社が新しくできてすごくきれいで楽しみです」

（参拝客）

「新しくなって、今後自分たちはこの神社を守っていければと思います」

（平村武社長の同級生 中村 康弘さん）

「ふるさとに何か恩返しをしたいという気持ちをずっと持っていたのが、やっとこういう形でできて、ふるさと貢献したなと平村武社長も思っていると思います」

ふるさとへの恩返しで再建された社殿が、これからも島民を見守り続けます。

（平村さんの長男 一喜さん）

「人々がよりどころとして、長く大切に受け継がれていってくれればと願っています」

（記者）

「お父さんも喜んでるんじゃないですか」

（長男 一喜さん）

「天国でよくやったって言ってくれると思います」