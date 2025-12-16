TBS田村真子『好きな女性アナ』連覇達成で決意新た「毎日真摯に放送に向き合って…」【独占コメント】
オリコンニュースは、毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』を発表。TBS・田村真子アナウンサー（29）が1位を獲得し、TBSのアナウンサー史上初となる2連覇を達成した。
【写真たくさん】『好きな女性アナウンサー』初ランクインに驚く南後杏子アナと、泣いて喜ぶ田村真子アナ
1位の田村アナは、2022年に同ランキング8位で初登場を果たすと、24年には首位に上り詰めた。お笑いコンビ・麒麟の川島明とともにMCを担当している朝のバラエティー『ラヴィット！』を筆頭に、『夜明けのラヴィット！』『タミ様のお告げ』『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』も担当しているが、好評が相次いだ。
「『ラヴィット！』のMCとして場をまとめる姿だけでなく、いち演者として心から企画を楽しんでいる姿も印象的だから。また、昨年の好きな女性アナウンサーランキングで自身が1位を獲った際には謙虚な姿勢で仕事仲間や視聴者に感謝を伝え、赤荻アナや南波アナがそれぞれランクインした際には号泣しながらお祝いしていたのも、番組や仕事仲間を心から愛しているのが伝わってきたから」(神奈川県／10代／女性）と、番組で垣間見せた人間性への評価も。
また「昨年1位という記録からさらに躍進を遂げた1年だったと思います。スタジオでバラエティーに参加するときもあれば、落ち着いたアナウンスが光った場面も多かった印象です。歌やダンス、お芝居にもチャレンジしていて幅広い活動が目立っていて応援しがいがあります」（宮城県／10代／男性）、「『ラヴィット！』での生放送で多くの芸人さんの中で一緒にゲームに参加したり、ビリビリを受けてはしっかりと進行の立ち回りがすてき。そしてなにかあった時は、すぐに報道の顔になり落ち着いて伝える姿は本当にすごい所だと思う」（埼玉県／50代／女性）とも伝えられた。
こうした声を受け、田村アナは「今年もこのような順位をいただき光栄です。またスタッフの皆さんと共に幸せな時間を過ごすことができました。日頃TBSを見てくださる視聴者の皆様により良い番組、ブランドメッセージでもある『ときめくときを。』を届けられるよう、これからも毎日真摯に放送に向き合ってまいります」と決意を新たにしていた。
