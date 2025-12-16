“TBS朝の顔”南後杏子＆宇賀神メグ『好きな女性アナ』初ランクインに喜び【独占コメント】
オリコンニュースは、毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』を発表。TBS系『THE TIME,』（前5：20）や、同局系『王様のブランチ」（毎週土曜 前9：30 隔週）、『ラヴィット！』（前8：00）で活躍する南後杏子アナ（24）が7位、『THE TIME,』、『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）で活躍する宇賀神メグアナ（29）が10位と、初ランクイン2人の躍進も目立った。
『好きな女性アナウンサー』初ランクインに驚く南後杏子アナと、泣いて喜ぶ田村真子アナ
南後アナに対して、ユーザーコメントでは「『THE TIME,』を見ていて気になり始めました。透き通るような綺麗な声で話し方も落ち着いているのでニュースが聴き取りやすく、また、穏やかな人柄も魅力的です。ニコニコした笑顔がすてきで癒やされます。どんなジャンルの仕事でも頑張っているなと感じます。多忙だとは思いますが、これからも応援しています」（京都府／20代／男性）と寄せられた。
また、「穏やかなしゃべりと、時折ふと天然っぽい発言に癒やされています。『THE TIME,』や『ラヴィット！』でいつも見ています」（三重県／20代／女性）、「新人の頃から見ていて、素朴な感じ。でもニュースを読む際、1句1句丁寧に読むところがすてきです」（群馬県／30代／男性）など、人柄やアナウンスに臨む姿勢を評価する声もあがっている。
1位で連覇を達成した【田村真子】アナと同期である宇賀神アナも、10位で初ランクイン。『THE TIME,』での仕事ぶりを高く評価する声が相次ぎ、ユーザーからは「『THE TIME,』で毎朝元気と癒やしをもらえる存在。安住アナとのやりとりやほんわかとしていながら時に、ちょっとボケたりしているのもギャップがあってかなりいい」（神奈川県／30代／男性）との意見が寄せられた。
また「とにかく優しい笑顔がとても印象的です。時々天然な一面もあったり、安住アナに無茶ぶりされているところが面白くて大好きです」（大阪府／20代／女性）、「毎朝のニュースがとても爽やかに魅了され見ています。時々安住さんに毒を吐く姿も好きです」（山形県／20代／女性）など、安住紳一郎アナとのかけあい、愛らしいキャラクターにも注目が集まっている。
こうした声を受けて、南後アナは「この度はありがとうございます。実力もキャリアもまだまだな自分がこのようなところで名前を出していただけるとは思わず、驚きましたが、多くの方が『THE TIME,』や『ラヴィット！』をみてくださり、応援してくださっているのだなと感謝の気持ちでいっぱいです。いただいたものを返せるように、これからも真摯に地道に、目の前の仕事に向き合ってまいります」と喜びの声。
宇賀神アナも「自分には縁のないことだと思っていたので、家族や友人から連絡をもらって初めてランキングに入ったことを知りました。大変光栄に感じると同時に、身が引き締まる思いです。これからも一つ一つの仕事に真摯に向き合っていきたいと思います。本当にありがとうございます」とのコメントを寄せている。
