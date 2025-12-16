『小5クイズ』賞金1000万円SPに“最強のインテリ”が集結 伊沢拓司×宇治原史規が初タッグ
日本テレビ系クイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万SP』（後7：00〜後8：54）が、きょう16日に放送される。
【番組カット】「西尾にも賞金を獲らせてあげたい！」羽鳥慎一アナ
前回の放送（9月）では、羽鳥慎一＆武田真一コンビが、史上31組目の全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した。今回も“最強のインテリ”が集結。全問正解し、勝利の栄冠を手にすることができるのか。
“最強クイズ王”東大卒の伊沢拓司と“芸能人クイズ王”京大卒の宇治原史規が、夢の初タッグを組む。伊沢は今度こそ全問正解を果たすため、最高の助っ人として「小・中学生時代のヒーロー。唯一無二のクイズ王」と尊敬する、宇治原を招集。驚異の知識量と推理力が2倍に。あとにも先にもないクイズ界最強タッグの挑戦は見逃せない。
前回の出場時、惜しくも最終問題で敗退した元日本テレビアナウンサー西尾由佳理と、今年9月の放送で見事1000万円を獲得した羽鳥が、「西尾にも賞金を獲らせてあげたい！」と再びタッグを組みリベンジ参戦する。今回も猛勉強してきたという西尾は、気合十分。『ズームイン!!SUPER』で6年間にわたって一緒に総合司会を務めた最強アナウンサーコンビは、今度こそ全問正解・1000万円獲得なるか。そして、羽鳥には、2回連続で1000万円獲得という偉業達成がかかる。
さらに、東京大学教育学部卒、大学では小学校の教育政策を学んでいた、日本テレビアナウンサーの住岡佑樹が再挑戦。前回、入社1年目にして最終問題までたどり着くも、全問正解にはあと一歩で涙を呑んだ。あれからおよそ2年。ニュースコーナーを担当しながら、日々、知識を蓄え、パワーアップした。そして、今では「プロ野球中継」の実況も任されるほどに成長。東大出身の頭脳をフル回転し、今度こそ奇跡を起こして全問正解できるのか。
そして、今回も、助っ人小学生は「あきと」「えな」「かいなる」「こうた」「ここ」の5人が登場する。
