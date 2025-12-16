寺田心、初恋の″お相手”を明かす 番組で共演して「ステキな方だなと」
俳優の寺田心（17）が、14日放送のTBS系『週刊さんまとマツコ』（毎週日曜 後1：00）に出演。初恋の芸能人を明かした。
【写真】寺田心、6歳の頃に共演した“初恋お相手”
現在17歳、高校2年になる寺田について、番組で、芸能活動人生を振り返る「色々成長しすぎ人生グラフ」を見ることに。2011年、3歳の頃に子役デビュー。大ブレイク後の2015年6歳の頃の初恋の相手が、森三中・黒沢かずこであることが発表された。
寺田は「ロケで共演させていただいたときに、すごく優しくしていただいて、ステキな方だなと。温かみのある方で、家庭的というのか…やさしさの包容力のある方と一緒にいないなと小さいながらに…」と説明していた。
なおマツコ・デラックスから「まだ独身だよ」と振られると、寺田は「あ…はい」と一言。共演者から「今は違うみたい」などと指摘されていた。
