近藤真彦、現在の愛車は「若者の憧れ」”高級スポーツカー” 所有台数は「10台あるかないか」
歌手・俳優の近藤真彦が13日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。現在の愛車を明かした。
【番組カット】貴重なデュエット姿を披露した近藤真彦＆浜田雅功
浜田と「2025年は昭和100年！浜ちゃん＆マッチもタイムスリップで対決!?“大阪昭和レトロ”スポット巡り」と題して、大阪で街ブラロケを行った。松屋町にある創業70年以上の駄菓子問屋では、レーシングチームのオーナー兼監督も務めている大の車好きである近藤と車トークを展開した。
「1番最初に乗ったんは、1万円の（トヨタの）スターレット」「その後、（トヨタの）マークII」と言う浜田に対して、近藤は「最初ね、スターレットって言われたらちょっとあれだけど…」とためらいながら「BMW」と回答。さらに、「BMの次はね…すぐフェラーリにいっちゃった」と明かすと、浜田は「ふざけんな、スター！」と驚がくしていた。
乗り換える時には「売りにいくって行って、やっぱり売るのが嫌になっちゃう。自分で買った車だから。自分でもえらいなって思うのは、いまだにその車持ってる」と言い、さらに浜田を驚かせた。番組では、近藤の愛車コレクションの画像も公開。現在の所有台数については「そんなにはないけど10台あるかないか」と話した。
そして、現在は、2台を普段使っているそうで、車種を聞かれると「若者の憧れ、（日産の）『GT-R』」と告白。高級スポーツカーに浜田も「まじで？」と呆れたような表情を見せていた。
なお、TVerで見逃し配信中。20日午後1時53分終了予定。
【番組カット】貴重なデュエット姿を披露した近藤真彦＆浜田雅功
浜田と「2025年は昭和100年！浜ちゃん＆マッチもタイムスリップで対決!?“大阪昭和レトロ”スポット巡り」と題して、大阪で街ブラロケを行った。松屋町にある創業70年以上の駄菓子問屋では、レーシングチームのオーナー兼監督も務めている大の車好きである近藤と車トークを展開した。
乗り換える時には「売りにいくって行って、やっぱり売るのが嫌になっちゃう。自分で買った車だから。自分でもえらいなって思うのは、いまだにその車持ってる」と言い、さらに浜田を驚かせた。番組では、近藤の愛車コレクションの画像も公開。現在の所有台数については「そんなにはないけど10台あるかないか」と話した。
そして、現在は、2台を普段使っているそうで、車種を聞かれると「若者の憧れ、（日産の）『GT-R』」と告白。高級スポーツカーに浜田も「まじで？」と呆れたような表情を見せていた。
なお、TVerで見逃し配信中。20日午後1時53分終了予定。