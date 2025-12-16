笹崎里菜、雑誌”初撮り下ろし”で肩出しショット 人生観も「気楽にのんびり生きよう」
フリーアナウンサーの笹崎里菜が、16日発売の『週刊FLASH』（光文社）に表紙巻頭で初登場を果たした。
【写真】表紙では…さわやかな笑顔を浮かべる笹崎里菜
雑誌での撮り下ろし自体が初めての経験だという。2023年末に日本テレビを退社して約2年となるが「気楽にのんびり生きよう、というマインドで過ごしている」と語る。
週に1回のピラティスで体をメンテナンスしているというが「撮影に向けて背筋を鍛えました」と、準備は怠りなく進めていた様子。10ページにわたるグラビアで、柔らかな表情を見せている。
同誌には、青海ひな乃、穂波あみ、新居歩美、MAHO(ミスFLASH2025)、橋本梨菜らも登場する。
