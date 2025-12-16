仲間の復帰を待つ間に、ポイントを減らすわけにはいかない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月15日の第1試合はセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が11月13日以来、約1カ月ぶりのトップを獲得。混戦のオーラス、鋭い仕掛けで押し切った。

【映像】剛腕炸裂！醍醐大、一発ツモ＆裏3で跳満ゲットのシーン

この試合は東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、醍醐、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）の並びで開始。序盤は浅見が2度のアガリで先行。東2局1本場、醍醐はポンを見送った中が暗刻になりリーチ。これを一発でツモりリーチ・一発・ツモ・中・裏ドラ3の跳満、1万2000点（＋300点）に仕上げてトップ目に立った。

東4局2本場は浅見に2600点（＋600点）を放銃し、トップ目を明け渡す。南1局、浅見が亜樹に親満貫を振込み、トップ目が亜樹へと入れ替わった。さらに同1本場、醍醐は白鳥の先制リーチに追っかけリーチを放つと、一発でその白鳥からロン。リーチ・一発・タンヤオ・平和の8000点（＋300点）で亜樹をかわし、再びトップ目に立った。

南4局、2着目の亜樹がカン七万待ちでリーチ。ツモられれば逆転をされてしまうピンチに見舞われた。その後、醍醐が現物の7筒を切ると、親の白鳥がチー。すると、亜樹がツモるはずだった七万が浅見に流れた。この局は白鳥が6000点のツモで、決着は次局に持ち越された。さらに同1本場は白鳥が親満貫をツモ。試合は一層の混戦へ。

南4局2本場、醍醐はタンヤオを目指して仕掛ける。四万をポンしてイーシャンテン。亜樹も9筒ポンからの仕掛けで対々和へ向かい、浅見は南をポンして、アガればラス抜けとなるカン六万待ちの3900点をテンパイした。中盤、醍醐は4筒をチーして4・7索待ちのテンパイ。浅見は4枚、醍醐は5枚とそれぞれに山に十分残っている待ち。さらに亜樹も八万と發の待ちでテンパイした。全部で12枚もあるアガリ牌。浅見が4索を掴み、醍醐に軍配が上がった。

試合後のインタビューでは「個人的にもチーム的にも、調子が上がったところから落ちかけていたので、すごくうれしいです」とコメント。南4局に亜樹のアガリ牌・七万を食い流したことについては「そう簡単にはツモらせるわけにはいかない、フェニックスの七万なので」と満足げに語った。

最後は病気療養中の浅井堂岐（協会）に触れ、「タカキが戦線離脱しているのですが、ウイングス（ファン）の皆さんにもタカキにも心配させるわけにはいかないので、これからも頑張っていきます」とメッセージ。ファンからは「醍醐さんたのんだぞーー！！」「これはタカキのぶん！」「醍醐！タカキ！トップおめでとう！！！」とエールが寄せられた。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）3万7200点／＋57.2

2着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）2万8800点／＋8.8

3着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2万点／▲20.0

4着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）1万4000点／▲46.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

