唐沢寿明、アフロヘアで推理番組司会者を怪演 堤幸彦監督と『20世紀少年』以来15年ぶりタッグ
ミステリー作家・深水黎一郎の小説『ミステリー・アリーナ』（講談社文庫）が、俳優の唐沢寿明主演、堤幸彦監督によって実写映画化、2026年5月22日に全国公開されることが発表された。あわせて特報映像とティザービジュアルも解禁。唐沢は、ティアドロップ型のサングラスにアフロヘア、白いスーツというド派手な装いで、一見すると本人とは判別がつかないほどの変貌を遂げている。
【動画】唐沢寿明×堤幸彦監督、映画『ミステリー・アリーナ』特報
原作は、2016年の主要ミステリーランキングを席巻した話題作。「本格ミステリ・ベスト10」第1位をはじめ、「ミステリが読みたい！」「週刊文春ミステリーベスト10」「このミステリーがすごい！」など、数々のミステリーランキングにランクインした。
物語の舞台は、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。難攻不落の問題が続き、賞金はキャリーオーバーで100億円に達していた。今回出題されるのは、「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」。推理力に自信を持つ6人の解答者たちが、この難事件に挑む。
ド派手な衣装を着こなし、唐沢が演じるのは、番組の司会者・樺山桃太郎（かばやま・ももたろう）。ハイテンションでスタジオを盛り上げ、毒舌で解答者を煽りながら番組を進行する、強烈な存在感を放つキャラクターだ。
唐沢は役柄について、「“こいつ、狂っているな”と感じたので、その部分をなるべく表現しようと思いました。最初は誰だか分からないんじゃないかな（笑）」とコメント。今年で俳優生活45年を迎える唐沢が、これまでにない怪演を見せる。
監督を務める堤は、ドラマ『ケイゾク』『池袋ウエストゲートパーク』『TRICK』『SPEC』シリーズや、映画『20世紀少年』三部作などを手がけてきた。唐沢とは2009年公開の『20世紀少年 最終章 ぼくらの旗』以来、約15年ぶりのタッグとなる。
堤監督は「ある日の唐沢寿明さんの一言で全てが見えた。“アフロでいいんじゃない？樺山の頭”という発案でした」と明かし、「方向の違うたくさんのエンタメ的要素を統合する魔法の頭髪・ アフロ！ それを旗頭に自由に走り切った、その成果をぜひご覧いただきたい！」と語っている。
解禁された特報映像は、「ミステリーを愛し、ミステリーに捧げ、ミステリーと生きる、すべての方へ」というコピーとともに、樺山の不敵な笑みとコミカルな表情が次々と映し出される。「ようこそ、ミステリー・アリーナへ！」と叫び、推理問題の舞台となる洋館と、賞金100億円を提示して「天国か地獄か、あなたの推理はどっちだ！」と狂気をはらんだ表情で解答者を挑発する姿が、狂気とユーモアが同居する世界観を印象づける。最後は、「シンキングタイム、スタート」と視聴者に問いかけるように締めくくられ、ド派手な推理クイズ番組の始まりを予感させる。
ティザービジュアルでは、豪華なスタジオを背景に、両手を広げて観客を迎える樺山の姿を配置。中央に大きく掲げられた「犯人当てたら100億円」のコピーが、不穏で刺激的な番組の幕開けを予感させる。
唐沢と堤監督が再び組むことで生まれた、予測不能なミステリー・エンターテインメント。その全貌に注目が集まりそうだ。
■主演：唐沢寿明のコメント
私が演じる樺山桃太郎はちょっとクレイジーなクイズ番組の司会者です。原作を読んでいて“こいつ狂ってるな”とすごく感じたので、なるべくその部分を表現しようと演じました。ただ、見た目で最初は誰か分からないんじゃないかな（笑）。
（オファーを受けた際は）やっぱり『20世紀少年』でご一緒した堤監督と聞き、撮影が楽しみでした。原作はこれぞミステリーという、先が読めない作品で本当に面白くて、この原作を映画に落とし込むのはなかなか難しいと思いました。この原作と堤監督なので、普通の作品にはならないだろうなと思っていました。
クイズ番組のパネラーとして出演される俳優の方々も柔軟性があって、自分では予想していなかったお芝居になったり、それを見た監督が演出を変えたりと楽しく面白い撮影でした。
この作品は、年に一度の壮大なクイズ番組のお話です。このクイズ番組の中に壮大なミステリー作品が絡んでおり、その話がメインかと思いきや、最後の最後にとてつもない様々なことが起こっていきます。原作を読んだ方も、読んでいない方も楽しめる、見応えのある作品になっていると思います！ぜひ劇場でお会いしましょう！
■監督：堤幸彦のコメント
深水先生の原作には、あらゆるミステリーの魅力を知り尽くしていて、世界のシステムを睥睨する膨大なインテリジェンスがある。そして、いただいた脚本は見事に原作の魅力を映画的にリミックスしたクリエイティビティがあった。さて困った。私の演出的知見で太刀打ちできるのか。
風味としての「コメディ性」とミステリーの持つ「構造性」、さらに本作独自の「秘密」、それらを統合する鍵を見出せなかったのだが、ある日の主演・唐沢寿明氏の一言で全てが視えた！ 「アフロでいんじゃない?樺山の頭」なんだと？ アフロ！ その瞬間、全てのビジュアルが降ってきた！ 方向の違うたくさんのエンタメ的要素を統合する魔法の頭髪・アフロ！ それを旗頭に自由に走り切った、その成果をぜひご覧いただきたい！
■原作者：深水黎一郎のコメント
映像化は絶対に無理だろうと思いながら書いていた作品なので、それが実現したことに作者が一番びっくりしています。主役の樺山桃太郎は癖が半端なく強い人物ですが、唐沢さんの怪演に期待しています！
