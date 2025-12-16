選ばれる人が大切にする「自分軸」。成長のための4つの習慣化と仕事において誰もが持っている例外なき共通点

「なぜ、あの人は選ばれるのに、自分は選ばれないのか」



そう思ったことは誰にだってあるだろう。では、どうすれば選ばれるようになるのか。



歯科医師として30年以上臨床の現場に立ち続けた井上裕之さんは、これまで多くの選ばれる、選ばれない人を見てきた。



井上さんいわく選ばれる人は「自分の軸を持ち、他者への敬意を忘れない人」。そして、選ばれることは「誰かと競争して勝つことではない」という。





成長とは他者と比べることではない

著書『選ばれる人の100の習慣』（日経BP）から、他者と比べず、自分軸を持てるようになる習慣と仕事で“選ばれる人”が持っている共通点について、一部抜粋・再編集して紹介する。

【成長のために自分だけの習慣を持つ】

成長することで、他者との違いが生まれる。

選ばれる人はそう考え、自分の成長のための、自分だけの習慣を大切にしています。成長とは、他者と比べてどうかではなく、昨日の自分より前に進んでいるかどうか。そのために自分に必要な習慣を、自分の意思でつくり上げているのです。

習慣は、選び方も重要です。

「みんながそうしているから」という理由ではなく、「自分の価値観と目標に合っているか」で判断します。意識して習慣化することが大切で、習慣が定着すれば、行動への負荷が減るので、自然と成果を出しやすくなります。

成長のためには、特に次の4つの要素を考慮し、それぞれに目標を設定して習慣化します。

【成長のために習慣化が必要な4要素】

（1）健康を維持する

健康的な見た目（肌のハリなど美容面も含む）、体重や体脂肪など数字上の健康を維持し、食事に気を配る。

（2）学びの時間をつくる

読書をする、講演会に行く、映画を観るなど、学ぶための時間をつくる。

（3）自己管理をする

朝は決まった時間に起きる。定期的に美容室へ行き、身なりを整える。嗜好品を摂取しすぎない（あるいは、摂取しない）。

（4）お金の使い方を意識する

成長につながる経験にお金を使うなど、自分への投資をする。

一見小さなことでも、積み重ねることで大きな差を生みます。少しずつでも習慣化して、選ばれる人としての強みを伸ばしていきましょう。

生活の基本はおろそかにしない

【体調を常に整える】

仕事が忙しいときや、人との予定が重なっているとき、自分の体調を後回しにしてしまうことはないでしょうか。

どれほど人望や能力があっても、体調を崩してしまえば、その力を十分に発揮することはできません。体調管理は、自分自身を整えるとともに、信頼関係を築くための基本的で重要な習慣です。

選ばれる人は、食事・運動・睡眠といった生活の基本をおろそかにせず、日々のルーティンを大切にしています。

栄養バランスの取れた食事を心がける。自分の体脂肪や筋肉量を定期的に計測して把握する。自分に必要な睡眠時間を把握し、睡眠の質を高める工夫をして十分に眠る……。

自分の身体と向き合う時間を意識的に持ち、体調管理に気をつけていると、少しでも体調に変化があれば気づくので、メンテナンスも早めに対応できます。

こうした日々の積み重ねは、姿勢や肌のつや、体型のバランスなどの見た目にも表れるので、「この人は自己管理がきちんとしているんだな」と思われて、それだけで信頼感を与えます。

「この人なら安心して仕事を任せられる」と思われる人は、例外なく、自分の状態を正しく見つめ、必要なケアを欠かさない人です。

体調管理は無理のない範囲で

体調管理は、決してストイックに頑張ることではありません。無理のない範囲で習慣化し、自分に合ったやり方を見つけて「続けていく」ことが大切です。年齢を重ねるごとに、日々の積み重ねが大きな差になっていきます。

50代で身体を整えておけば、60代は「もっとも楽しく、エネルギーに満ちた時期」になり、身体も思うように動かせます。

一方で、体調管理が十分でないと、60代以降はリハビリのような運動が中心になりがちです。リハビリのような運動とは、体力や筋力の低下を防いだり、ケガをしないための守りの運動のことです。

さらに、健康管理とメンタルの安定は密接に結びついています。運動を習慣にしている人は、免疫力が高く、精神的にも安定しているという研究結果もあります。

自分の身体と心に目を向け丁寧に扱う。それは、自分を大切にするだけでなく、周囲に対して誠実に向き合う姿勢そのものです。

自分を大切にできない人は、ほかの人を大切にできません。体調管理ができている人は、自己管理能力の高さを証明している人でもあります。

選ばれる人の例外なき共通点

【情熱は言葉と行動で示す】

選ばれる人のもうひとつの例外なき共通点として、「情熱」があります。

情熱とは、「心からやりたい」という思いを言葉と行動で示すことです。情熱はただ持っているだけでは伝わりません。内側にある思いを、どう伝え、どう見せるかが大切です。

同じくらいの情熱を持ったふたりのうち、どちらかひとりに仕事を依頼するとします。ひとりは、「ぜひ、やりたい」と手を挙げている。もうひとりは「これだけ情熱があれば理解してもらえる」と、あえてアピールを控えている。この場合、選ばれるのは前者です。

「物事をはっきり言ったり、出しゃばりすぎたりするのはよくない」と思っている人もいるかもしれません。しかし、それでは社会で生き抜けません。実社会では、「ぜひ、自分にやらせてください」と言って、チャンスを自ら取りに行く人が選ばれていきます。

あるセミナーで、行動の大切さを実感する場面に出合いました。

講師の「ここに1万円があります。ほしい人は？」という声に、多くの人が手を挙げました。しかし、ただひとりだけが立ち上がり、講師のところまで行って1万円を手にし、ポケットに入れました。

つまり、実際に一歩を踏み出した人だけが、そのチャンスをものにするのです。

仕事も同じです。「やりたい」と明言し、一所懸命に取り組む人が、チャンスをつかんでいきます。

ただし、SNSなどで、自分の情熱をアピールする際には注意が必要です。SNSは、「目立ちたいだけ」「自己顕示欲が強いだけの人」と受け取られがちな場でもあります。

そのため、共感を得るには、「その情報を発信している自分を周囲の人はどう見るのか」「自分の情報発信が誰のためになるのか」「社会とどう調和しているか」を考える視点が欠かせません。自分の夢だけでなく、チームや会社、社会の価値を高めることと結びついた情熱であれば、共感を生みます。

選ばれる人とは、情熱を持ち、それをまわりと調和させて表現し、行動で示す人です。熱意は信頼を生み、伝え方が共感を呼び、行動が結果を引き寄せるのです。

井上裕之

いのうえ歯科医院理事長、歯学博士、経営学博士。著書は90冊を超え、累計140万部を突破。実話から生まれたデビュー作『自分で奇跡を起こす方法』（フォレスト出版）はテレビ番組で紹介され、大きな反響を呼んだ。『本物の気づかい』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『人生の黄昏を黄金に変える「賢者のかけ算」』（サンマーク出版）、『人間関係が整うとすべてうまくいく』（KADOKAWA）など多数