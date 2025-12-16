選ばれる人が大切にする「自分軸」。成長のための4つの習慣化と仕事において誰もが持っている例外なき共通点
「なぜ、あの人は選ばれるのに、自分は選ばれないのか」
そう思ったことは誰にだってあるだろう。では、どうすれば選ばれるようになるのか。
歯科医師として30年以上臨床の現場に立ち続けた井上裕之さんは、これまで多くの選ばれる、選ばれない人を見てきた。
井上さんいわく選ばれる人は「自分の軸を持ち、他者への敬意を忘れない人」。そして、選ばれることは「誰かと競争して勝つことではない」という。
成長とは他者と比べることではない
【成長のために自分だけの習慣を持つ】
成長することで、他者との違いが生まれる。
選ばれる人はそう考え、自分の成長のための、自分だけの習慣を大切にしています。成長とは、他者と比べてどうかではなく、昨日の自分より前に進んでいるかどうか。そのために自分に必要な習慣を、自分の意思でつくり上げているのです。
習慣は、選び方も重要です。
「みんながそうしているから」という理由ではなく、「自分の価値観と目標に合っているか」で判断します。意識して習慣化することが大切で、習慣が定着すれば、行動への負荷が減るので、自然と成果を出しやすくなります。
成長のためには、特に次の4つの要素を考慮し、それぞれに目標を設定して習慣化します。
【成長のために習慣化が必要な4要素】
（1）健康を維持する
健康的な見た目（肌のハリなど美容面も含む）、体重や体脂肪など数字上の健康を維持し、食事に気を配る。
（2）学びの時間をつくる
読書をする、講演会に行く、映画を観るなど、学ぶための時間をつくる。
（3）自己管理をする
朝は決まった時間に起きる。定期的に美容室へ行き、身なりを整える。嗜好品を摂取しすぎない（あるいは、摂取しない）。
（4）お金の使い方を意識する
成長につながる経験にお金を使うなど、自分への投資をする。
一見小さなことでも、積み重ねることで大きな差を生みます。少しずつでも習慣化して、選ばれる人としての強みを伸ばしていきましょう。
生活の基本はおろそかにしない
【体調を常に整える】
仕事が忙しいときや、人との予定が重なっているとき、自分の体調を後回しにしてしまうことはないでしょうか。
どれほど人望や能力があっても、体調を崩してしまえば、その力を十分に発揮することはできません。体調管理は、自分自身を整えるとともに、信頼関係を築くための基本的で重要な習慣です。
選ばれる人は、食事・運動・睡眠といった生活の基本をおろそかにせず、日々のルーティンを大切にしています。
栄養バランスの取れた食事を心がける。自分の体脂肪や筋肉量を定期的に計測して把握する。自分に必要な睡眠時間を把握し、睡眠の質を高める工夫をして十分に眠る……。
自分の身体と向き合う時間を意識的に持ち、体調管理に気をつけていると、少しでも体調に変化があれば気づくので、メンテナンスも早めに対応できます。
こうした日々の積み重ねは、姿勢や肌のつや、体型のバランスなどの見た目にも表れるので、「この人は自己管理がきちんとしているんだな」と思われて、それだけで信頼感を与えます。
「この人なら安心して仕事を任せられる」と思われる人は、例外なく、自分の状態を正しく見つめ、必要なケアを欠かさない人です。
体調管理は無理のない範囲で
体調管理は、決してストイックに頑張ることではありません。無理のない範囲で習慣化し、自分に合ったやり方を見つけて「続けていく」ことが大切です。年齢を重ねるごとに、日々の積み重ねが大きな差になっていきます。
50代で身体を整えておけば、60代は「もっとも楽しく、エネルギーに満ちた時期」になり、身体も思うように動かせます。
一方で、体調管理が十分でないと、60代以降はリハビリのような運動が中心になりがちです。リハビリのような運動とは、体力や筋力の低下を防いだり、ケガをしないための守りの運動のことです。
さらに、健康管理とメンタルの安定は密接に結びついています。運動を習慣にしている人は、免疫力が高く、精神的にも安定しているという研究結果もあります。
自分の身体と心に目を向け丁寧に扱う。それは、自分を大切にするだけでなく、周囲に対して誠実に向き合う姿勢そのものです。
自分を大切にできない人は、ほかの人を大切にできません。体調管理ができている人は、自己管理能力の高さを証明している人でもあります。
選ばれる人の例外なき共通点
【情熱は言葉と行動で示す】
選ばれる人のもうひとつの例外なき共通点として、「情熱」があります。
情熱とは、「心からやりたい」という思いを言葉と行動で示すことです。情熱はただ持っているだけでは伝わりません。内側にある思いを、どう伝え、どう見せるかが大切です。
同じくらいの情熱を持ったふたりのうち、どちらかひとりに仕事を依頼するとします。ひとりは、「ぜひ、やりたい」と手を挙げている。もうひとりは「これだけ情熱があれば理解してもらえる」と、あえてアピールを控えている。この場合、選ばれるのは前者です。
「物事をはっきり言ったり、出しゃばりすぎたりするのはよくない」と思っている人もいるかもしれません。しかし、それでは社会で生き抜けません。実社会では、「ぜひ、自分にやらせてください」と言って、チャンスを自ら取りに行く人が選ばれていきます。
あるセミナーで、行動の大切さを実感する場面に出合いました。
講師の「ここに1万円があります。ほしい人は？」という声に、多くの人が手を挙げました。しかし、ただひとりだけが立ち上がり、講師のところまで行って1万円を手にし、ポケットに入れました。
つまり、実際に一歩を踏み出した人だけが、そのチャンスをものにするのです。
仕事も同じです。「やりたい」と明言し、一所懸命に取り組む人が、チャンスをつかんでいきます。
ただし、SNSなどで、自分の情熱をアピールする際には注意が必要です。SNSは、「目立ちたいだけ」「自己顕示欲が強いだけの人」と受け取られがちな場でもあります。
そのため、共感を得るには、「その情報を発信している自分を周囲の人はどう見るのか」「自分の情報発信が誰のためになるのか」「社会とどう調和しているか」を考える視点が欠かせません。自分の夢だけでなく、チームや会社、社会の価値を高めることと結びついた情熱であれば、共感を生みます。
選ばれる人とは、情熱を持ち、それをまわりと調和させて表現し、行動で示す人です。熱意は信頼を生み、伝え方が共感を呼び、行動が結果を引き寄せるのです。
井上裕之
いのうえ歯科医院理事長、歯学博士、経営学博士。著書は90冊を超え、累計140万部を突破。実話から生まれたデビュー作『自分で奇跡を起こす方法』（フォレスト出版）はテレビ番組で紹介され、大きな反響を呼んだ。『本物の気づかい』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『人生の黄昏を黄金に変える「賢者のかけ算」』（サンマーク出版）、『人間関係が整うとすべてうまくいく』（KADOKAWA）など多数