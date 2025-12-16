実写化「キューティーハニー」出演で話題・橋本梨菜、ショート丈ニットから美バスト溢れる
【モデルプレス＝2025/12/16】グラビアアイドルの橋本梨菜が、12月16日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。ショート丈のニットから美しいバストを披露している。
【写真】橋本梨菜、小麦色の大胆ボディで魅了
「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で、デビュー10周年を迎えてもなおトップグラドルの座に君臨する橋本。配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMM TV）では悪役のヒロインを演じ話題を呼ぶなど、マルチに活躍し続けている。
同誌では、インダストリアルな雰囲気漂うガレージを舞台にしたグラビアを披露。フィルムカメラでのノスタルジックなカットなど、かつてない表現に挑戦している。特に、キャンピングカーの中での露出感あふれるショットは見どころだ。
今号の表紙はフリーアナウンサーの笹崎里菜。そのほか、SKE48の青海ひな乃、穂波あみ、新居歩美、MAHOらも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆橋本梨菜、美バスト披露
◆表紙は笹崎里菜アナ
