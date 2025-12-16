橋本梨菜（C）光文社／週刊FLASH 写真：小池大介

【モデルプレス＝2025/12/16】グラビアアイドルの橋本梨菜が、12月16日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。ショート丈のニットから美しいバストを披露している。

◆橋本梨菜、美バスト披露


「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で、デビュー10周年を迎えてもなおトップグラドルの座に君臨する橋本。配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMM TV）では悪役のヒロインを演じ話題を呼ぶなど、マルチに活躍し続けている。

同誌では、インダストリアルな雰囲気漂うガレージを舞台にしたグラビアを披露。フィルムカメラでのノスタルジックなカットなど、かつてない表現に挑戦している。特に、キャンピングカーの中での露出感あふれるショットは見どころだ。

◆表紙は笹崎里菜アナ


今号の表紙はフリーアナウンサーの笹崎里菜。そのほか、SKE48の青海ひな乃、穂波あみ、新居歩美、MAHOらも登場する。（modelpress編集部）

