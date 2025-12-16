笹崎里菜アナ、オフショルニットから美肩チラリ「週刊FLASH」初登場で初表紙
【モデルプレス＝2025/12/16】フリーアナウンサーの笹崎里菜が、12月16日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭に初登場。オフショルニットから美しい肩をのぞかせている。
【写真】元KAT-TUN中丸の妻、素肌輝くノースリーブ姿の表紙
◆笹崎里菜「週刊FLASH」初登場
2023年末に日本テレビを退社して約2年、フリーアナウンサーとして活動を続ける笹崎が同誌に初登場。雑誌での撮り下ろし自体が初めての経験だという。「気楽にのんびり生きよう、というマインドで過ごしている」と語る彼女。週に1回のピラティスで体をメンテナンスしているというが「撮影に向けて背筋を鍛えました」と、準備は怠りなく進めていた様子。10ページにわたるグラビアで、柔らかな表情を見せている。
◆橋本梨菜・SKE48青海ひな乃らも登場
そのほか今号には、SKE48の青海ひな乃、穂波あみ、新居歩美、MAHO、橋本梨菜らも登場する。（modelpress編集部）
