逃げ場がない！香港高層マンションで死者・行方不明者約200名の大火災「日本でも起こりうるのか」

32階建てのタワマン７棟が焼失

地上30階を超える高層マンション群から、大量の黒煙が上る。部屋は黒く焼け焦げ、付近は逃げ惑（まど）う人々で騒然となった――。

11月26日、香港・大埔（だいほ）区のタワーマンションで火災が発生した。火は２日間にわたって燃え広がり、計７棟が焼失。12月3日時点での死者は156人、約30人の行方がいまだわかっていない。

なぜ、「香港史上最悪」ともいわれるほど被害が拡大したのか。市民防災研究所理事の坂口隆夫氏はこう分析する。

「マンションの外装の修繕工事の足場に可燃性の竹材が使われていたことが大きな要因です。金属製の足場が使われていれば、あれほど延焼することはなかった。また、工事に際して各戸の窓に貼られていた発泡スチロールを介して、屋内にも火が広がってしまった。火災報知器も正常に作動せず、多くの人が逃げ遅れて猛火の犠牲になってしまったのです」

一方、マンション管理コンサルタントの土屋輝之氏は「あまり報じられていない要因がある」と指摘する。

「火災が起きたマンションは海沿いにあり、当日はかなり風が強かった。足場と建物などの隙間にこの強風が入り込み、″煙突効果″と呼ばれる上昇気流が発生しました。この上昇気流に乗って、たちまち上階や隣の棟へと燃え移ったのです」

’80年代以降、日本でも高層マンションが次々と建設され、近年は建物の老朽化の問題も叫ばれている。今回のような火災が日本で起きる可能性はあるのだろうか。

「日本の高層マンションで大規模な火災が発生するリスクは低いです。日本では修繕工事で可燃性の資材を足場に使いませんし、窓に燃えやすい発泡スチロールを貼るなんてこともあり得ないからです。また、11階以上の住戸には各フロアに消防用ホースとノズルが設置されている。高層階でも本格的な消火が可能なのです」（同前）

とはいえ、けっして油断はできない。総務省消防庁が発表している消防統計によれば、’25年１〜６月における共同住宅火災の件数は2048件と、前年を上回るペースなのである。火災の主な原因だったガスコンロを利用する家庭が減少する一方で、電気機器のトラブルによる出火が増加しているのだ。今年１月には、大阪府のタワーマンションで火災が発生し、住民の夫婦が死亡する事故も起きている。

前出の坂口氏も「最近は共同住宅での火災が非常に増加しています」と続ける。

「ベランダに燃えやすい古雑誌などを置いていると延焼する可能性もあります。避難階段の近くに物が置かれていたりすると、避難が遅れて命を落とす危険性もある。火災が起きた場合に備えて、自分の住むマンションの防災設備を点検しておくことが重要です」

日本でも増加するマンション火災。居住者の備えが求められる。

『FRIDAY』2025年12月19日・26日合併号より