187万回以上再生され9万以上の「いいね」を獲得しているのは、猫と赤ちゃんの初対面シーン。戸惑うそぶりを見せる猫に、SNSの視聴者からは「猫ちゃんの困惑かわいいですね」「戒すべきか歓迎すべきか悩みまくっててかわいすぎ」などのコメントが寄せられています。

ママが帰ってきた！

TikTokアカウント「べべちゃんねる」に投稿されたのは、ベンガルの「べべちゃん」がママさんの帰宅を迎える様子。ママさんは赤ちゃんを出産し、退院しておうちに帰ってきたようです。久しぶりの再会に、べべちゃんの反応は…？

少しのあいだ会えなかったからか、べべちゃんはニャーニャー鳴いていたとのこと。ママさんに「どこに行ってたの！」と言いたかったのか、甘えたかったのかもしれません。それから、ママさんが腕に小さな人間を抱いていることに気づいたそう。

なに…？！これ…なに？

おそらく、人間といえばママさんとパパさんのサイズしか知らなかったであろうべべちゃんは、ぐいーっと首を伸ばして赤ちゃんの手に顔を近づけたといいます。そこでママさんは「よろしくね」と身を屈ませて赤ちゃんを見せてあげたそうです。

ちょうどそのとき、タイミングが悪く赤ちゃんがぐずり始めてしまったのだとか。するとべべちゃんは真顔になり、1歩、2歩と後ずさりしたそうです。動き、声を出す小さい人間にかなり戸惑っている様子だったそうです。

気を遣うママとパパ

べべちゃんが固まってしまったのを見て、ママさんは赤ちゃんを連れて離れ、パパさんはべべちゃんを優しくなでてあげたそう。赤ちゃんも大切ですが、もちろんべべちゃんも大切な家族。必要以上に戸惑わせたくなかったのでしょう。

それからも、べべちゃんはベビーベッドを覗き込んだり、少し離れたところからじっと様子をうかがっていたり…。困惑しながらも気になって仕方がない様子だといいます。距離が縮まるまでは、もう少し時間がかかりそうですね。

後ずさりするほどの困惑を見せたべべちゃんには、「もう少ししたら子守りしてもらえるのでは」「数日後には見守り隊になるんだろうね」などのコメントも寄せられていました。今後の変化が楽しみです！

TikTokアカウント「べべちゃんねる」には、べべちゃんはもちろん、2匹のアメリカンショートヘアたちの可愛い日常も投稿されていますよ。

