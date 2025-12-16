《新作》可愛いパケに癒されるぅぅぅ♡（涙）【セブン-イレブン】の「キャラコラボ商品」をチェック

寒さが吹き飛びココロがほかほかに！？【セブン-イレブン】と「ちいかわ」のコラボレーションが話題沸騰中です。可愛いパッケージに癒され、食べてお腹も満たされること間違いなさそうな商品は全15種類がラインナップ。今回は、朝ごはんにぴったりのパンとお惣菜をご紹介します。

洋食派にぴったり！「チーズグラニュートースト」

「ちいかわ」と「ハチワレ」の表情がたまらない！ 思わず一緒に食べたくなるパケデザインの「チーズグラニュートースト」。おはなしの中でふたりが食べていたグラニュートーストをアレンジした一品なのだそう。@ftn_picsレポーターHaruさんは「チーズの濃厚さとグラニュー糖の甘さが混ざり合い、背徳感のある美味しさ」と感想を投稿しています。

ヒーティングで美味しさアップ！

ちょっぴり贅沢な朝ごはんにしたいなら、ヒーティングがおすすめです。電子レンジ500Wで50秒加熱すると、チーズがとろけて特別感がアップしそう。トースターならカリッと感も楽しめそうです。

和食派にイチオシ！「しいたけ汁（けんちん風）」

鍋を囲むキャラクターたちにほっこり！「しいたけ汁（けんちん風）」は、おはなしの中に登場するしいたけの軸汁をイメージした一品です。お弁当やおにぎりと一緒に食べて、体を温めて。

野菜たっぷりでヘルシー！

しいたけ、にんじん、紅白かまぼこなど具沢山で食べ応えもありそうでうが、153kcalと低カロリー！ ダイエット中や、イベントが多くて食べすぎたかなと思う日、二日酔いや食欲がない日、夜食にもぴったりです。

コラボ商品はなくなり次第終了となるので、食べたいと思ったら早めに【セブン】へ！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N