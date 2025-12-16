お風呂にお湯を張っていると、興味津々の猫さんがやってきて…？飼い主さんも慌てる事態となったまさかの展開が、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4.5万回再生を突破し、「これは予測できない」「覗いてる体勢が絶対押すなよ！w」「にゃんこの失敗シーンってなんでこんなに可愛いの？」といったコメントが寄せられました。

ドキドキなお風呂見学

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、お風呂を覗きにきた猫さんが起こしたまさかのハプニング。飼い主さんが浴槽にお湯を張っていると、興味津々でやって来た末っ子猫の「チップ」くんが、浴槽のフチを歩き始めたといいます。

お湯が出る循環口が気になるチップくんは、浴槽の中の段差に右前足をかけて身を乗り出し、左前足で触るという危険な体勢に。お湯を止めたいのか触りたいのかは分かりませんが、飼い主さんはハラハラ。嫌な予感しかしません。

チップくんの失敗

飼い主さんの心配をよそに自由に動き回っているものの、意外にも落ちずに余裕な態度のチップくん。ところが、何を思ったのか向かい側の窓際へとジャンプをして、まさかの失敗。浴槽の中へと落ちてしまいました…！

飼い主さんは驚きのあまり思わずスマホを投げ、飛び出したチップくんをすぐに追いかけたそう。足を滑らせてダイナミックに落下してしまったチップくんですが、幸いにもお湯もそれほどたまっておらず、しっかりと着地をしたことで怪我もなかったといいます。

失敗から学んで

タオルで拭いてもらったものの、まだ濡れている体を一生懸命に舐めるチップくん。飼い主さんによると、お風呂で一度落下してそれ以降は気をつける…という経験は、先輩猫さんたちもみんな通ってきた道なのだそうです。

その後、おやつをあげたりオモチャで遊んであげたりと、飼い主さんはチップくんのアフターケアを行ったそう。また一つ、大人になるための経験(?)を積んだチップくんなのでした。

投稿には「ついにやりましたかチップさん…ww」「落ちるべくして落ちた感が半端ないんですがw」「お湯触ろうと滑るかと思ったらまさかの飛んで落ちるとは笑」「着地できるあたりはさすが猫だね～」「みんな落ちて大人の階段登って行くんだね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』では、チップくんと先輩猫さんたちの日常の様子が投稿されています。ヤンチャすぎるチップくんを始めとした個性豊かな猫さんたちの可愛い姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。