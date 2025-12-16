シスメックスが発表

フィギュアスケートの坂本花織のつづった手紙が話題を集めている。所属先のシスメックスが15日、東京・表参道駅に広告を掲出したことを発表。内容にファンは涙を誘われている。

氷上で衣装を着た坂本の写真とともに、大きく掲出されたのは手書きの手紙だった。

「いつも応援してくださる皆様へ」で始まる一通。そこにはこのように記されている。

「泣いたり、笑ったり、転んだり、また立ち上がったり。振り返れば、それが私のスケート人生です。

温かく見守ってくれる存在があったからこそ、ひとりでは見ることのできない景色も見れました。たどりつけない場所に行くことができました。

リンクに響く拍手も、聞こえてくる応援の言葉もそのすべてが、いつも私の背中を押してくれています。支えてくれたすべての人に、心からありがとうと伝えたいです。

4歳のころからはじめたスケートも、節目のシーズンを迎えました。

これまで積み重ねてきた毎日を出すことが、私らしい集大成。完璧よりも、自分が納得できる演技を目指そうと思います。きっと、その先に結果もついてくるはず！

どうか、見届けてください。思い出は、終わったあとに一緒に振り返りましょう。それじゃ、いつも通りいってきます。

坂本花織」

同社公式Xが「フィギュアスケート坂本花織選手からみなさまへ」と記して実際の画像を公開。ファンからは「誠実な人柄をあらわす字が本当に素敵です」「なんか、これ読むだけで泣けてくるわ…」「かおりちゃんらしい素敵な締めくくり」「うっかり昼休みに見てしまった…仕事中なのに 坂本花織さん、行ってらっしゃい！」「泣く」「あかんあかんて…かおちゃぁぁん」「この文章を読むだけで涙目です」「坂本花織ガチ勢なので号泣」「うわあ、泣く」などの声が寄せられた。

全日本選手権は19日、国立代々木競技場第一体育館で開幕する。



（THE ANSWER編集部）