元筋肉アイドル&元プロレスラーでタレントの才木玲佳(33)が15日、自身のSNSを更新。第1子妊娠を明らかにした。



【写真】ふっくらお腹を見つめる優しいまなざしは、すっかり“ママの顔"

X(旧ツイッター)とインスタグラムで「ご報告」と題し、ふくらんだお腹を抱えてやさしく微笑む写真とともに「この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています」と投稿。続けて「お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます。関係者の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に過ごしたいと思います」とつづり、当面は体調見ながら活動を続けていくことも明かした。



才木は2014年、「現役慶応女子大生メンバー」としてアイドルグループ「Sheer♡1」でデビュー。鍛え上げた体で筋肉アイドルとして活躍し、身長150cmと小柄ながらプロレスにも参戦。22年にプロレス引退と筋肉卒業を宣言後、タレントとして活動している。昨年11月に一般男性との結婚を発表。今年4月には子宮筋腫で入院、手術していたことを明らかにしていた。



この投稿に、ファンからは「わー!!おめでとうございます!!」「お大事にお過ごしください」「無理せず体に気をつけて素敵な日々を」「とても素敵なママだよぉ」などと祝福の声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）