北九州市を走る西鉄バスで「推し活」を楽しめる新しいサービスが登場します。お気に入りのバス、つまり「推しバス」に自分で名前を付けられるなど、ファンにはたまらない内容が詰まっています。

■森野里奈記者

「バスに座って前方に見ると、西鉄バスオ号と書かれたネームプレートがあります。」



12月下旬から、西鉄バス北九州と西鉄グループの広告代理店が共同で始めるサービス「みんなの推しバス！」。





バスをアイドルやキャラクターなど「推し活」の対象に見立てて、ファンを広げる狙いです。

推しバス車両の名付け親になれるプランでは、自分が考えた車両の名前が車内に掲示されます。こちらのプランは、6か月間で5万9400円です。名付け親の特権として、期間中の走行報告書ももらえます。



■西鉄エージェンシー 総合戦略グループ チームリーダー・近松大慈朗さん

「バス業界の運転士不足や、コロナ禍を契機とした利用者の減少。非常にバス業界が苦しい状況で、地域を応援する企業として、バスを絡めた事業ができないかと考えました。」

ターゲットは、主にバスの愛好家です。愛好家に特に人気が高いのが「赤バス」と呼ばれる車両です。50年前から福岡県内を走り始めましたが、現在は台数が減っています。



なかなかお目にかかれなくなった「赤バス」は、レトロ感も含め、ファンにとって特別な存在だといいます。



このほか、バスを丸ごとラッピングするぜいたくなプランもあります。全体を自由にデザインした場合の料金は、200万円以上を予定しているということです。

また、来年公開される特設サイトでは、廃車となった車両の降車ボタンやバス停の標識、デジタル化され現在は使われていない「バスの行き先を示す幕」など、お宝グッズの販売も始まります。



■近松さん

「自分が名付けたバスが市内を走って、名前が付いているバスに一緒に乗車する。そういった特別な時間を楽しんでいただければと思っています。」



「みんなの推しバス！」は、12月下旬から申し込みが始まります。オリジナルの名前やデザインのバスは、来年4月以降に北九州市内を走る予定です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月9日午後5時すぎ放送