º£µ¨¤è¤êÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¶âÌÀµ±´ÆÆÄ
¡¡2025Ç¯J1¤Ï12°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡£
¡¡¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅö½é¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿6°Ì°ÊÆâ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇÄã¥Î¥ë¥Þ¤ÎJ1»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊ¡²¬¤Ç¶â´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¥Á¡¼¥à¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿2¿Í¤ÎÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´7²ó¤ÎÂè2²óÌÜ¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤Ï¾¡¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤¢¤ëÄ®¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢11·î30Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤â1Ëü7587¿Í¤È¤¤¤¦º£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤Ø¤Î°ìÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¾¡Íø¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï²¿¤È¤«¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¾¡¤Á¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£µ¨1Ç¯´Ö¤ò»Ø´ø¤·¤¿¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á´¤¯À®²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¸«ÌÚÍ§ºÈ¤¬J1¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¶â´ÆÆÄ¤ÎÄ»À´U-18»þÂå¤«¤é¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¾¾²¬Âçµ¯¤âJ1Áö¹Ôµ÷Î¥2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ÂÆ£ÃÒºÈ¤À¤í¤¦¡£¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢°ÂÆ£¤Ï°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é2021Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤·¤¿Áª¼ê¡£ºÇ½é¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÅö»þJ3¡¦FCº£¼£¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç2Ç¯¤ò²á¤´¤·¡¢2023Ç¯¤ËJ2¡¦ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë¸Ä¿Í¾º³Ê¡£¤½¤³¤Ç¤â2Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨ºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°ÂÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï³ÍÆÀ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ø´°Á´¤Ê¼çÎÏ¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊ¬»þÂå¤â¿ï½ê¤ËÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£DF¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢10²óÃæ9²ó¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¡¢1²ó¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£FW¤È¤ÏÁ´¤¯µÕ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤â¸½Ìò»þÂå¤ÏDF¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¸·¤·¤µ¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¡¢2·î22Æü¤ÎÂè2Àá¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Ç¡¢Èà¤Î¼þÊÕ¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÁê¼ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯Êø¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤òËÜ¿Í¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¸¬µõ¤µ¤ä½¸ÃæÎÏ¤Ï°ÂÆ£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ý¤ÁÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿¤Ð¤»¤ëÉôÊ¬¤ä²þÁ±ÅÀ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»þ¤ËÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ª¤ÎÄË¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âìÅÍß¤Ç¿ÈÂÎ¤â¥·¥ã¡¼¥×¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤·¡¢º£µ¨»ÏÆ°»þ¤Èº£¤Ç¤Ï¡ÉÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡É¡£¼«¿®¤¬Áª¼ê¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¤ÏÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡191¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ÂÆ£¤Ï¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æº£µ¨J1¤Ç4¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¹¶·â¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤âÃ¥¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¸«Æ¨¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¡ÊÎ¶¿Î¡Ë¡¦¹á¹ÁÀï¤Ç½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò¾þ¤ê¡¢²¤½£ÁÈ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬»²Àï¤·¤¿9·î°Ê¹ß¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¼êÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡£¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é²¤½£°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Îµ¬ÌÏ´¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ã¯¤«¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¼ã¤¤Áª¼ê¤ä¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈËÍ¼«¿È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶â´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´»þÂå¤Ë¸¶ÀîÎÏ¡ÊÇð¡Ë¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë¡¢¸¶µ±åº¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤é¼çÎÏµé¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ´¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢J1Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÈÂè2¡¦Âè3¤Î°ÂÆ£¡É¤¬¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤ÎÊ¡²¬¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤ÎÎÎ°è¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¶â´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î1Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¡¢Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÌÅçÍ´Æó¡£º£µ¨¤ÏÉé½ý¤Ç²¿ÅÙ¤âÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢J1½Ð¾ì¼ÂÀÓ¤Ï11»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤È¿ô»úÅª¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ï7¾¡2Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿Âè4Àá¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¥Ä´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢6·î¤ÎÌµÇÔ»þ¤âÈà¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤»þ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ËÍ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌÅç¤ÏËÍ¤¬Ä»À´¤ÇU-15¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎU-15¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ê¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¤¼¤Ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤¨¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤òÉ®Æ¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¯¤Ê¤¤È¯Å¸ÅÓ¾å¤ÎÁª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¡¢Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶â´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤Î¹â¤µ¤À¡£Ä¹¤¯°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JFA¸øÇ§Sµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÎºÆ¼èÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿¤Ó¤ëÁª¼ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÑ¶ËÀ¤¬À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£À®¸ùÂÎ¸³¤ÎÂ¿¤¤Áª¼ê¤Ï´¶³Ð¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬Íè¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤ÊÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¶â´ÆÆÄ¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿°ÂÆ£¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÌÅç¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡ÉÁÇÄ¾¤µ¡É¤È¡ÉÍ¦µ¤¡É¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢É¾²Á¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ñ¼Á¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¿¤Ó¤ëÁª¼ê¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Íºà¤¬Íèµ¨°Ê¹ß¤âÊ¡²¬¤«¤é¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¡£¥Á¡¼¥à¤âÂç¤¤¯ÈôÌö¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê3¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë