『ちょっとだけエスパー』最終回 クリスマスイブの夜、最後の戦いが幕を開ける！
大泉洋が主演を務め、宮崎あおいが共演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が16日の今夜放送される。
【写真】四季（宮崎あおい）に近付く文太（大泉洋）
本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公・文太に大泉、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい、文太のエスパー仲間・桜介にディーン・フジオカ、円寂に高畑淳子、半蔵に宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松に北村匠海と、錚々たる顔ぶれが共演する。
■最終回あらすじ
“10年後、四季が死ぬ”という未来を阻止するためならば、1000万人の命を犠牲にすることを厭わない兆（岡田将生）。
孤立した人々を兆が操り、ミッションを遂行する理由。それはすべて、たったひとり四季を救うため。四季が死んでしまうという歴史を改ざんするために、2055年の未来から介入していたのだ。
全てを知った文太は、兆からの最後のミッション「四季にナノレセプターを飲ませる」を遂行した。飲めば10年後の悲劇を回避できる可能性はあるが、この半年の記憶を失い、文太たちのことは忘れてしまう。それでも、愛する四季を救うためにナノレセプターを渡して四季の前から立ち去ったのだった。
しかし、２人の“ぶんちゃん”の願いとは裏腹に、四季はナノレセプターを飲まずに、久条（向里祐香）から預かっていた“Eカプセル”をぼりぼりと何粒も口に頬張ってしまう。
一方、ノナマーレを解雇され、「今年中に死ぬ、世界にとっていらない人間」という真実を突きつけられた桜介、半蔵は生きる目的を失い、バラバラになっていた。円寂は、残る力を使って、人生を狂わせた結城（吉田鋼太郎）に復讐しようと彼の自宅に向かう。
市松に手を引くよう持ちかけた兆だったが、市松は反発、交渉は決裂した。目の前で崩壊したディシジョンツリーを見て兆は、市松、紫苑（新原泰佑）、久条に対し、ある恐ろしい計画を実行することを決意する。
運命の12月24日、クリスマスイブの夜、最後の戦いが幕を開ける！
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
