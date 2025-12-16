俳優の唐沢寿明（６２）が来年５月２２日公開の映画「ミステリー・アリーナ」に主演することが１５日、分かった。２００９年の「２０世紀少年―最終章―ぼくらの旗」以来、１７年ぶりに堤幸彦監督（７０）とタッグを組む。

深水黎一郎氏の傑作ミステリーを実写映画化。唐沢はアフロヘアにサングラス、白スーツのド派手な姿でクイズ番組の司会者・樺山桃太郎を演じる。キャリーオーバー（繰越金）が発生して、「孤立した洋館で起きた殺人事件の犯人を当てたら１００億円」という企画に個性豊かな解答者６人が挑む。

唐沢は役柄について「ちょっとクレイジーなクイズ番組の司会者です。原作を読んでいて『こいつ狂ってるな』とすごく感じたので、なるべくその部分を表現しようと演じました」と説明。「やっぱり『２０世紀少年』でご一緒した堤監督と聞き、撮影が楽しみでした。原作はこれぞミステリーという、先が読めない作品で本当に面白くて、この原作と堤監督なので、普通の作品にはならないだろうな」と出来栄えに手応えを感じている。

主人公の髪形は、唐沢のアイデアでアフロヘアに決定した。唐沢から提案を受けた堤監督は「その瞬間、全てのビジュアルが降ってきた！ 方向の違うたくさんのエンタメ的要素を統合する魔法の頭髪・アフロ！ それを旗頭に自由に走りきった」と力を込めた。

深水氏は映画化が決まり「作者が一番びっくりしています」と驚き、唐沢には「樺山桃太郎は癖が半端なく強い人物ですが、唐沢さんの怪演に期待しています！」とエールを送った。