ÆüËÜ½é¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¡¡È¬½Å³ßÅì¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À£×£Â£Á¡õ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂÅý°ìÀï
¢¡ÊóÃÎ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦·ãÆ®¤Îµ²±¡¡Âè£¸²ó¡¡£×£Â£Á¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¡Ê£´£·¡¦£¶¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂÅý°ìÀï£±£²²óÀï¡¡¡»°æ²¬°ìæÆ¡ÊÈ½¡¡Äê¡ËÈ¬½Å³ßÅì¡ü¡Ê£²£°£±£²Ç¯£¶·î£²£°Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾å½é¤ÎÃË»Ò¸½ÌòÀ¤³¦²¦¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¡££×£Â£ÃÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê°æ²¬¡áÅö»þ¡Ë¤È¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÈ¬½Å³ßÅì¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í²¦¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤Î²¦¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï½é¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê»î¹ç¡£Î¾Áª¼ê¤¬Á´ÀºÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿£±£²¥é¥¦¥ó¥É¤ËµÚ¤Ö·ãÆ®¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°æ²¬¤¬£³¡½£°¤Î¶Ïº¹È½Äê¤Ç½é¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿È¬½Å³ß¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤¿°æ²¬¡¢È¬½Å³ß¤ÎÎ¾Áª¼ê¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ë¸ª¼Ö¤µ¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¾¡Íø¤ò¿®¤¸¡¢·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£ºÎÅÀ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££±£±£µ¡½£±£±£´¡¢£±£±£µ¡½£±£±£³¡¢£±£±£µ¡½£±£±£³¡££±¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬£±¿Í¡¢£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬£²¿Í¡£°æ²¬¤¬¶Ïº¹¤Î£³¡½£°È½Äê¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À°æ²¬¤Ï¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¬½Å³ß¤µ¤ó¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ê¤·¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂç¤¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ò´¹¤Ï½é²ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£°æ²¬¤Ïº¸¥¸¥ã¥Ö¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë½Ð¤·¡¢È¬½Å³ß¤ÏÀÜ¶á¤·¤Æ²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤Ç±þÀï¡£¤·¤«¤·¡¢È¬½Å³ß¤Îº¸ÌÜ¤¬Áá¤¯¤â¼ð¤ì»Ï¤á¤ë¡££´²ó¤Ë¤ÏµÕ¤Î±¦ÌÜ¤Î¼ð¤ì¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢£¶¡¢£·²ó¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¸ß³Ñ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¡¢£¸²ó½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï£²¿Í¤¬£·£·¡½£·£µ¤Ç°æ²¬¡¢»Ä¤ê¤Î£±¿Í¤Ï£·£¶¡½£·£·¤ÇÈ¬½Å³ß¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤ÏÂç¶¶¥¸¥à²ñÄ¹¡¦Âç¶¶½¨¹Ô¡Ê¸µ£×£Â£Á¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡Ë¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¼Â¸½¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤¿¡££²£°£±£±Ç¯£±£°·î£²£´Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡£È¬½Å³ß¤¬£×£Â£Á²¦¼Ô¥Ý¥ó¥µ¥ï¥ó¡¦¥Ý¡¼¥×¥é¥à¥Ã¥¯¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ò£±£°²ó£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·½é¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£´¿´î¤ËÊ¨¤¯¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Çº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Î°æ²¬¤È¤ÎÅý°ìÀï¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È°æ²¬¿Ø±Ä¤â»¿Æ±¤¹¤ë·Á¤ÇÏÃ¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÏÃ¤Ï²ñÄ¹¤¿¤Á¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£°æ²¬¥¸¥à²ñÄ¹¤Î°æ²¬¹°¼ù¡Ê¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡Ë¤ÈÂç¶¶¤Ï¡¢£±£¹£¸£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é£¹£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÀï¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£³¬µé¤â¶á¤¯ÂÐÀï¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖÂåÍýÀïÁè¡×¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È£´¥é¥¦¥ó¥É¡£°æ²¬¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤¿È¬½Å³ß¤ÎÎ¾ÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìÊýÅª¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤â°ú¤«¤Ê¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎÃæ¡¢·ã¤·¤¯¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£°æ²¬¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¡£Ê£¿ô³¬µéÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££×£Â£Á¡¢£×£Â£ÃÎ¾²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤òÀ©ÇÆ¡££²£°£±£¹Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ñ¥ê¥¯¥Æ¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ò£±£°²ó£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±»þ¤ËÆüËÜ¿ÍÃË»Ò½é¤Î£´³¬µéÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºòÇ¯£··î¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£º£Ç¯£µ·î¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÇÔ¤ì¡¢°úÂà¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬ºÆµ¯¤ò·è°Õ¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÆüËÜ¿ÍÃË»Ò½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤òÀë¸À¤·¡¢º£·î£³£±Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤È£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£ºÆµ¯Àï¤Ç¤â¤¢¤ë°æ²¬¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÍèÇ¯¤Î£´·î¤Ç¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë°æ²¬¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿È¬½Å³ß¤â´¶Æ°Åª¤Ê£±£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ÏÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î·ãÎå¤¬ËÜ¿Í¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡££±£³Ç¯£´·î¤Ë¸Þ½½Íò½Ó¹¬¡ÊÄë·ý¡Ë¤ò²¼¤·£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤â¤Ê¤êÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÖÅÝ¤¹¤«ÅÝ¤µ¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö·ãÆ®²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢£²£°Ç¯£¹·î¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¸½ºß¤ÏÌ¾Ìç¡¦Âç¶¶¥¸¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡°æ²¬¡¡°ìæÆ¡Ê¤¤¤ª¤«¡¦¤«¤º¤È¡Ë¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯£³·î£²£´Æü¡¢ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£¶ºÐ¡£¶½¹ñ¹â¤ÇÁ´¹ñ£¶´§¡£ÅìÇÀÂç¤òÃæÂà¤·£²£°£°£¹Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£±Ç¯¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Þ¤ÇÆüËÜ¿ÍÃË»Ò½é¤Î£´³¬µé¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£ÀïÀÓ¤Ï£³£±¾¡¡Ê£±£¶£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ£±Ê¬¤±¡£¿ÈÄ¹£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È£²ÃË¡£
¡¡¢¡È¬½Å³ß¡¡Åì¡Ê¤ä¤¨¤¬¤·¡¦¤¢¤¤é¡Ë¡¡£±£¹£¸£³Ç¯£²·î£²£µÆü¡¢´ä¼ê¸©ËÌ¾å»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££´£²ºÐ¡£¹õÂô¿¬¹©£³Ç¯¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ¡¢ÂóÂç£²Ç¯¤Ç¹ñÂÎÍ¥¾¡¡££²£°£±£±Ç¯¤Ë£×£Â£ÁÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥é¥¤¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤âÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·£³³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÀïÀÓ¤Ï£²£¸¾¡¡Ê£±£¶£Ë£Ï¡Ë£·ÇÔ¡£¿ÈÄ¹£±£¶£°¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È£±ÃË£²½÷¡£