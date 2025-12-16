「弊社でどのような仕事をしたいですか？」面接でよく聞かれるこの質問、仕事もしたことがないのにどのように答えたらいいのでしょうか？

「絶対にこれがしたい」と断定しないこと

就活でよく聞かれる質問に、「弊社でどのような仕事をしたいですか？」という質問があります。

面接官がこの質問をする意図は、企業理解ができているかの確認や、どのような仕事がしたいのか知りたい（そしてそれが実現させられるのか確認したい）などがあります。

もちろん「絶対にこの仕事がしたい」と確定している人は、それを理由とともに丁寧に説明すれば良いです。

ですが一方で、僕が大学生のときに感じていた「自分に向いている仕事はよく分からない（だってインターン経験も何もないんだから）」という人は、絶対にこの仕事がしたいという仕事の断定は避けるべきです。

なぜなら会社ごとに様々な仕事があり、かつその年に配属させたい仕事が異なるからです。

そんな中、「私はこの仕事が絶対にしたい」という新卒は、『希望の仕事への配属ができなかったらすぐに辞める人』という印象を人事に与えてしまいます。

「なんでも大丈夫です」ではなく…

それでは、絶対にこの仕事だと決まっていない人はどのように答えれば良いのか。

僕が就活生のときに考えた回答が次のとおりです。

「絶対にこの仕事しかしたくないという希望はなく、目の前の与えらた仕事に全力で取り組んだ先に希望の仕事が見えてくると考えております。一方で、貴社の提案型の営業は私の『人との信頼関係を構築するのが好き』という性格と相性が良いと考えています」

この回答は、前半で「どんな仕事を与えられても全力で取り組む」という柔軟性をアピールしつつ、後半で適性を伝えることで「しっかりとその企業の仕事を調べてますよ」というアピールにも繋がります。

この回答は、「希望の仕事はないので、どんな仕事も全力で取り組みます」とは全然違います。こちらは企業理解ができていない印象や、投げやりな印象を与えてしまうからです。

これらの考え方は、拙書『脇役さんの就活攻略書』でも、「人事に憑依する」という言葉で解説しています。

とにかく自分が人事の立場に立ったらこの回答を聞いてどう思うかな？ そう徹底的に考え抜くのです。これは就活だけでなく、今後の社会人生活にも役立つ必須スキルの1つなので、就活を通して「相手の立場で考える」というスキルを伸ばしておくと良いですよ。

