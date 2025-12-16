ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が15日、インスタグラムを更新。

自身の誕生日に家族からサプライズを受けたことを明かした。

同日、36歳の誕生日を迎えた近藤は「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場」とサプライズを受けたことを明かし「不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」と驚きを記述。「今年も健康に幸せにお誕生日を迎えることができてとっても嬉しいです」と喜びをつづると、太田や娘とともに写る家族ショットを載せ「大切なみなさんに恩返しができるようなそんな年にしたいなぁ」と続けた。

また「近藤千尋を支えてくださる皆様本当にありがとうございます」とファンらに感謝し「引き続き明るくハッピー全開で頑張ります」と投稿を結んだ。

この投稿に、加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が絵文字付きで「おめでとう」と祝福。フォロワーからは「ほっこりファミリーに毎日癒されているちぴさんのお母さん世代です」「花束サプライズすてき! 癒される」などのコメントが寄せられた。