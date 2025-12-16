俳優の北川景子さん（39）が15日、『第50回報知映画賞』の表彰式に登壇。受賞した作品への思いを語りました。

北川さんは主演した映画『ナイトフラワー』で『主演女優賞』を受賞。会場には、プライベートでも親交が深い椎名桔平さんがお祝いに駆けつけ、花束を贈りました。

受賞の挨拶で北川さんは「今日は椎名桔平さんが来ていただいて本当にうれしかったですし、新人の頃を知ってくださっている先輩から、このような場所で花束をいただけるなんてとても夢のようです。また一緒に命を燃やしてですね、演じてくださった森田望智さんと一緒に賞をいただきましたことを非常にうれしく思います」と喜びをコメント。

作品では、2人の子どもを育てるシングルマザーを演じた北川さん。「とても困難な状況にあっても、希望を捨てずに正しい選択ばかりではありませんが、本当に命を削って大切な子どもや家族を守り抜くという、その役柄から私も一人の人間として、また、子どもを持つ母親として非常に励みをもらったなと思います」と心境を語る場面もありました。

続けて、「俳優という仕事は、役を通じて成長できるところが素晴らしいなと思って、22年間続けてくることができました。また、映画というのは、作品を通じて未来へずっとお客様に夢や希望を与えられるところが素晴らしい仕事だなと思っています。今日は映画に携わる関係者の皆様とこのような一時をもてましたことを、とてもうれしく思います」と話しました。

そして、「これからもこの映画のために、自分の持ちうる能力を役立てられるようなそんな役者としてあり続けたいと思っております。これからもこの賞に恥じぬよう精進してまいりたいと思います」と意気込み、「最後になりますが、このような景色を見せてくださりました内田監督、また、内田組の皆様、そして、これまで支えて応援してくれた家族や事務所のみんな、応援してくださったファンの皆様、今日は懐かしいお顔もたくさん拝見しますが、これまで携わってくださった全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。本日はありがとうございました」と、感謝の気持ちを伝えました。