“元大手航空会社CA”橘和奈“出勤姿”や黒ランジェリーを披露 「働くお姉さん」企画でCA姿再び
“元大手航空会社CA”として知られるタレントの橘和奈が、『ヤンマガWeb』の新シリーズ企画「働くお姉さん」第2弾（講談社）に再登場する。タレントになる前の社会人時代の姿を切り取る同企画で、前回好評を博したCA姿に続き、今回は出勤スタイルや黒ランジェリー姿を披露する。
【別カット】衝撃美ボディを披露した“元大手航空会社CA”橘和奈
「働くお姉さん」は、「社会人として働いていた彼女たちの姿をのぞいてみたい」という読者の声に応える形でスタートしたシリーズ。橘は大手航空会社でキャビンアテンダントとして勤務していた経験を持ち、そのリアルなバックボーンが企画の世界観に説得力を与えている。第1弾では、端正なCAスタイルが話題を呼び、企画の象徴的存在となった。
第2弾となる今回は、仕事へ向かう出勤姿を中心に構成。2000年代にヒットしたドラマ『やまとなでしこ』を想起させる雰囲気で、凛とした佇まいと大人の余裕を感じさせる表情が印象的だ。加えて、黒ランジェリー姿のカットも公開され、オンとオフのコントラストが際立つ仕上がりとなっている。
さらに今回は、世界観を拡張するコンセプトムービーも配信。静止画だけでなく、ミニドラマ形式の映像表現に挑戦し、物語性を帯びた演出で橘の魅力を立体的に描く。社会人としての顔、タレントとしての現在地、その間に流れる時間を映像でつなぐ試みだ。
橘和奈は1999年2月22日生まれ、福島県出身。客室乗務員として勤務した後、2023年4月に芸能界デビュー。現在はタレント、俳優、MCとして活動するほか、地元福島県の復興支援プロジェクト『HAMADOORI13』のPRリーダー、メタバースプロジェクト『元素騎士』の公式アンバサダーを務めるなど、多方面で活躍中だ。さらにRIZINガール2026にも就任し、注目度を高めている。
