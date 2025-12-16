準備して待つだけで、家族の笑顔が増える。ほったらかしでおいしく仕上げる【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
火を使わず、安心して調理できる。家族にちょうどいい3.0リットルのアイテム【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの電気圧力鍋は、ボタンを押して待つだけのほったらかし調理で、毎日の食卓を楽しく、おいしく彩る一台。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
火を使わないため目を離していても安心で、子どもの世話や読書、ティータイムなど、調理中の時間も自由に使える。自動メニュー15種、手動メニュー65種の計80種に対応したレシピブックが付属し、初心者でも安心してさまざまな料理に挑戦できる。
圧力・温度・無水・低温／発酵・蒸しの5モードを搭載し、好みに合わせた調理が可能。
満水容量は3.0リットルで、4人までのファミリーにちょうど良いサイズ。便利なふたスタンドも付属し、使い勝手にも配慮されているアイテムだ。
