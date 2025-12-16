こども家庭庁の「令和６年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、青少年の98.2%が「インターネットを利用している」と回答したそうです。そのようななか、成蹊大学客員教授でITジャーナリストの高橋暁子さんは「スマホは、我々にまたとない利便性を与えてくれますが、同時に集中力を奪い、限りある受験生の勉強時間も奪っていきます」と警鐘を鳴らしています。そこで今回は、高橋さんの著書『スマホで受験に失敗する子どもたち』から、親子がスマホと上手く付き合っていく方法を一部ご紹介します。

スマホ依存の原因は「保護者」？

どんな子どもがスマホ依存やネット依存になりやすいのか、自分たちは該当しているのか、気になる方も多いでしょう。実は、調査からある程度傾向がわかっています。

国立青少年教育振興機構が２０１７年に国内20都道府県の小学５年生〜中学２年生約２千人を対象に実施した（*1）「インターネット社会の親子関係に関する意識調査」を見てみましょう。

子どものインターネットの利用時間が親子関係に与える影響をみるために、平日一日のインターネットの利用時間を、「３時間以上」（「４時間以上」「３時間〜４時間未満」）、「１時間〜３時間未満」（「２時間〜３時間未満」「１時間〜２時間未満」）、「１時間未満」（「１時間未満」「ほとんどしない」）という３つのグループに分け、親子関係に関する項目とクロス集計しています。

その結果、日本、アメリカ、中国、韓国の４か国とも、インターネットの利用時間が長いほど、親との会話が少なく、親と話すことや一緒にいることが「好き」と回答する割合も、親と一緒にいるのが「とても楽しい」と回答する割合も低くなっていました。

また４か国とも、インターネットの利用時間が長いほど、親は真剣に自分の話を聞いてくれることが「よくある」という回答の割合が低く、逆に「家族が一緒にいてもそれぞれが携帯電話やスマートフォンを操作している」ことが「よくある」と回答する割合や、「家族と食事や団らんのときでもよく携帯電話を操作する」の肯定率が高かったのです。

また、家族と一緒に行動することへの願望や親を尊敬する意識も低くなっていました。さらに４か国とも、インターネットの利用時間が長いほど、親と一緒に「運動する」「本を読む」ことも少ない傾向にありました。

インターネットに逃避する必要

日・米・中の３か国では、インターネットの利用時間が長いほど、親と一緒にインターネットを利用することが多くなっていました。日・米・韓では、インターネットの利用時間が長い者ほど、ＳＮＳを利用して親とコミュニケーションをとる割合が高くなりました。

また、４か国ともインターネットの利用時間が長いほど、親はインターネットをどのように利用しているか「よく知っていると思う」と回答する割合が低かったのです。インターネットの危険性についての親からの注意喚起は、日・米・中ではインターネットの利用時間が長いほど、「よく注意されている」と回答する割合が低く、韓国では逆に高かったのです。



つまり、親子の会話がよくあり、親子関係が良好で、保護者が子どもの話を真剣に聞く家庭は、子どもがネット依存になる可能性が低くなるのです。親子で一緒に運動したり、本を読むなども良い効果があります。保護者が子どもに対してインターネットの利用について注意を促すなど、適切な利用について話し合うことも、利用時間短縮に効果があります。

逆に、家族が一緒にいるのに会話をせずそれぞれでスマホを利用していたり、会話ができる時間である食事や団らん中にもスマホを使っていると、利用時間は長くなるというわけです。親子でインターネットを利用したり、ＳＮＳコミュニケーションを取るのも、長時間利用につながる可能性があります。

保護者との会話や関係性の中で問題が解決できたり、悩みについて相談できていれば、インターネットに逃避する必要はありません。しかし他に行き場がなく、やることもない場合、インターネットに逃避し、その結果、依存状態となってしまうというわけなのです。

親と子の関係性

近年、親子間におけるスマホの使用実態について関心が高まっています。

そうした中、セゾン自動車火災保険が実施した年代別のスマホ依存に関する実態調査（*2）は興味深い内容となっています。

この調査では、一日のスマホ使用時間について親と子の関係性に着目しています。

一日のスマホ使用時間について調査したところ、親の利用時間が一日３時間未満だった場合は子どものスマホ使用時間も３時間未満が多くなり、逆に一日３時間以上だった場合は子どものスマホ使用時間も３時間以上が多くなりました。

また、親が一日５時間以上スマホを使っている場合、「子どものスマホ使用時間は一日30分未満」と回答した人は一人もおらず、一方で親が「ほぼ一日中使っている」場合、子どもも「ほぼ一日中使っている」割合は40％と非常に高くなったのです。

つまり、親子のスマホ利用時間の長さには、明らかな相関関係があると考えられるのです。子どもが幼い頃から一番長い時間をともにする身近な大人は両親であり、両親は子どもにとってのロールモデルとなります。両親のスマホ利用の実態を日々目にすることで、それが当たり前のこととして刷り込まれていくというわけです。保護者がいいお手本としてスマホに振り回されずに過ごせているかどうかは、子どもにとっても大きな意味を持つのです。

iPhoneが登場したのは２００７年、日本で発売開始となったのは２００８年のことです。それから17年経ち、Ｚ世代はスマホがある中で育ってきました。スマホ中毒は若者の特権などではなく、親世代の中毒ぶりも学校ではよく問題となっています。

「うちの親がスマホばかり見て私の話を聞いてくれないんです。聞くように言ってください」と、講演で女子小学生から言われたことがあります。

ある男子小学生からは、「うちの親、俺には『食事中はゲームをやるな』と言うくせに、自分（親）はやっている。注意したら、『大人はいいの』って。ずるいよね」と不満そうに言われたこともあります。

ある学校では、「友達の動画を、保護者が本人の許可なくYouTubeに全体公開し、大きな問題になりました。学校側が注意しても『何が悪いんですか？』と開き直るばかりで……。そのような保護者のもとで育った子どもは、やはり学校でも様々なトラブルを起こす傾向があります。最近は、こうしたケースが増えており、今や“親への教育”が必要な時代だと感じます」との声が上がっています。

「親は自分よりスマホが大事」「大人になったらスマホは使い放題」というメッセージを受け取った子どもが、スマホにハマらないわけがありません。スマホは誰もがハマる面白いもので、こっそり使えば使ってもいいという考えに至ってしまうのは、当たり前のことなのです。

このような事態を防ぐためには、保護者自身がリテラシーを高め、スマホの利用をうまくコントロールする必要があります。保護者自身が、子どもに使ってほしい使い方をすべきなのです。

食事中に使ってほしくないのであれば、自分も使わないこと。決して言い訳せず、仕事の連絡もせず、スマホはおいて、子どもの話を聞く時間に充てるべきなのです。

一緒に読書をしたり、運動したり、スマホ以外の時間の過ごし方の手本を示して、ともに楽しむべきなのです。

ゲーム依存になりやすい要素

なお、久里浜医療センターの樋口進医師は、ゲーム依存になりやすい要素として、以下の点を上げています。

・男性

・若い（18歳以下）

・リアルな対人関係が苦手

・ゲームがいつでもどこでもできる環境がある

・親子関係が悪い

・両親の仲が悪い（父親と母親の意見が違う）

・リアルなコミュニケーションが苦手

これは、先述の調査による、親子での会話が乏しく、親子関係が悪いとネット依存になりやすいという話とも共通しています。親子で仲が良く、よいコミュニケーションがとれていれば、それが子どもの居場所になり、セーフティネットになります。ネットやゲームに逃避しなくてもよくなるのです。

保護者でなくても、リアルな対人関係やリアルなコミュニケーションができれば、現実世界に友達や居場所ができ、相談もしやすくなります。そのような子どもは、リアルの友達に相談できるため、ネットやゲームに逃避しなくてもいいのです。

様々なデータから、女子の方が早くスマホを持ちたがり、コミュニケーションを好み、ＳＮＳを使いたがる傾向にあります。他人に相談などをできるのも、女子の方が多くなっています。全体に女子の方が母親に何でも話しており、その結果、女子の保護者が男子の保護者に比べて様々な情報に精通しているという事態は割とよく起きています。

一方男子は、ゲームを好み、ＳＮＳでのコミュニケーションは女子ほど好まない傾向にあります。自分の悩みを言語化したり、他人に相談したりすることもあまりありません。「男が泣くな」「男は弱音を吐くな」などの古い時代の悪しき男性教育の影響が残っているのかもしれません。

保護者はそのような教育をしていなくても、知らず知らずに当人は周囲からのメッセージを受け取ってしまっていることは多いものです。男子の方が周囲に弱音を吐けない故に、ネットやゲームが逃げ場になって依存状態となってしまうことが多い点は、くれぐれも配慮するべきでしょう。

話したい気分の時に一緒にいる

あくまで一例になりますが、筆者の息子は、本人が話したい気分の時に一緒にいるようにすると、よく話してくれます。親が聞きたいことがあっても、本人にその気がないときには、いくら粘っても嫌がられるだけです。そこで、親が聞きたいことではなく、本人が話したいことを聞くようにします。

食事時や学校からの帰宅時、電車などでの移動時、テレビ番組等を観ている時などに話を振るようにしているうちに、思わぬ言葉が聞けたりします。学校で楽しかったことや仲がいい子の話などのほかに、困っていることや嫌なこと、本音なども、話の中で聞けることがあります。饒舌に話してくれるわけではないので、たわいもない会話を繰り返すことで、結果的に良質なコミュニケーションにつなげられるようにします。

母親に話すことと父親に話すことは違ったりするので、両親ですりあわせをすることでもかなりの情報が得られます。同じ学校のママ友や友達などとのやり取りから、情報が得られることもあります。自分から饒舌に話さない子も、心のなかでは多くのものを感じ、考えています。話すきっかけになる時間を作るこのようなやり方も、子どもによっては有効かもしれません。

