29Ç¯B¥×¥ì¥ß¥¢Æþ¤ê¤Ø¤ÎÈëºö¤È¤Ê¤ë¤«¡¡½¸µÒ¶ìÀï¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¡¡1·î3¡¢4Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ²ñ¾ì¤Ç¥Û¡¼¥àÀï
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢B¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤ÏÍè·î3¡¢4Æü¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Íè½©»Ï¤Þ¤ëºÇ¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¥Û¡¼¥àÀïÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó9000¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÆ±²ñ¾ì¤Ç¤Î½¸µÒ¿ô¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£¸ÅÀî¹¨°ìÏº¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÁª¼ê¤¬¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤¹¤ë»î¹ç¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÏB¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë2029Ç¯½©¤Î»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ïº£µ¨1»î¹çÊ¿¶Ñ4000¿Í°Ê¾å¤ÎÆþ¾ì¤¬É¬Í×¡£¤·¤«¤·¼ýÍÆ¿Í¿ô¤¬4000¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à13»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ4000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï2²ó¤À¤±¡£Ê¿¶Ñ3280¿Í¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ÌÜÉ¸¤ÏÊ¿¶Ñ4000¿Í¡ÄB2Ê¡²¬¤Îº£µ¨¥Û¡¼¥àÆüÄø¡õ»î¹çÊÌÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¤³¤Á¤é¢¡
¡¡»³·Á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤¦¡£¸ÅÀî¼ÒÄ¹¤Ï3Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡ÖÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£±þÂÐ¤·¤¿ÉðÆâÏÂµ×»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¥Ð¥¹¥±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£¡ÊÃæÀ¾À§ÅÐ¡Ë