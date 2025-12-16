学歴詐称疑惑で２度の不信任決議を受けた田久保真紀前市長（５５）の失職に伴う静岡県伊東市長選が１４日に投開票され、元市議の杉本憲也氏（４３）が元市長の小野達也氏（６２）や田久保氏など８人を破り、初当選を果たした。

１５日に初登庁した杉本氏は「職員、議会、市民と信頼関係の築ける市長を目指す」と抱負を述べた。

選挙には、同市長選で過去最多の９人が立候補。国民民主党の推薦を受けた杉本氏と、自民党推薦を受けた小野氏を田久保氏らが追う展開となった。

杉本氏は１４日夜、当選が決まると同市宇佐美の会場で大勢の支持者とともに万歳三唱し、花束を受け取った。「今日から伊東は本当に変わったと言われるように、一丸となって頑張っていきたい」と、早急に市政立て直しに取り組む意向を表明した。

一方、小野氏の事務所では、テレビで杉本氏の当選確実が伝えられた瞬間、詰めかけた支援者らから「あぁ……」とため息が漏れ、重い空気に包まれた。

間もなくして姿を現した小野氏は「申し訳ありません。残念な結果になりました。私の力不足です」と敗戦の弁を述べた。当日有権者数は５万６３４８人。投票率は６０・５４％で、前回５月の市長選の４９・６５％を１０・８９ポイント上回った。

一夜明けた１５日、杉本氏は午後１時に初登庁、市議会の中島弘道議長や市職員の出迎えを受けた後、市長就任後初の記者会見に臨み、「何かを変えてほしい、前に進めてほしいという思いを引き受けて、市長として４年間、かじを取らせていただく」と抱負を語った。

一方、敗れた候補者の多くが、支持者への感謝や結果の分析などを表明する中、田久保氏は１５日未明になっても当初予定していた会見場所に姿を見せなかった。朝になって「大勢の報道陣が詰めかけたため、取材をお断りした」とＳＮＳに書き込んだが、自らが当選した５月の市長選以来の混乱に対する責任などについては言及することもなく、約３７００万円の多額の税金をかけた２度目の市長選を終えた。

市民からは、市政の刷新に期待する声が上がった。

同市馬場町の７０歳代女性は「新市長には少しでも良い街にしてほしい」と話した。また、ＪＲ伊東駅前で土産物店を経営する男性（４２）は「伊東市は観光地。若さと市議の経験を生かし、駅前の開発に力を入れてほしい」と語った。