ダウ平均は小幅安 ＩＴ・ハイテク株は依然軟調 今週はイベント目白押し＝米国株概況 ダウ平均は小幅安 ＩＴ・ハイテク株は依然軟調 今週はイベント目白押し＝米国株概況

NY株式15日（NY時間16:21）（日本時間06:21）

ダウ平均 48416.56（-41.49 -0.09%）

S＆P500 6816.51（-10.90 -0.16%）

ナスダック 23057.41（-137.76 -0.59%）

CME日経平均先物 50195（大証終比：-45 -0.09%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安の一方、ナスダックは下落。序盤は買戻しも見られ上昇して始まったものの下げに転じている。依然としてＩＴ・ハイテク株の上値が重い。



今週はイベント目白押しで、米政府機関閉鎖によって空白が生じた経済判断を補うため、公表が遅れていた米雇用統計や米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表に市場は注目している。



米大手証券からは明日の米雇用統計は市場を押し上げる可能性があるとの見方も出ている。「良いニュースが悪く、悪いニュースが良い」という局面に戻ったと指摘し、労働市場の緩やかな弱さは、ＦＲＢの追加利下げを促し、株式市場では強気に受け止められる可能性が高いとした。



一方、各金融機関から来年の米株式市場の見通しが出ているが、強気な見方が比較的多い。「株式のオーバーウエートを解消すべきかの議論はあるものの、トレンドはまだ終わっていない。ＡＩ関連へのエクスポージャーは引き続き報われており、金利やクレジットは相対的に魅力が乏しい」と述べている。株式は依然として最も魅力的なリスク・リワードを提供しているという。



ストラテジストは、力強い企業業績の伸びによりＳ＆Ｐ５００が来年１３％上昇すると予想し、４年連続の２桁上昇を見込んでいる。２０２６年にはＡＩの「提供側」から「導入・利用側」へのシフトが進み、生産性向上を巡る議論が企業全体に広がるという。その上で、２０２６年はＩＴ、ヘルスケア、公益、銀行セクターを推奨。



ロボットのアイロボット＜IRBT＞が急落。同社はロボット掃除機「ルンバ」で知られるが、破産法第１１条（チャプター１１）を申請し、主要な中国系サプライヤーに経営権を引き渡す提案を示した。



業務用ソフトウエアを手掛けるサービスナウ＜NOW＞が下落。サイバーセキュリティーの新興企業アルミス社の買収に向け、最終段階の協議を進めていると伝わった。



アドビ＜ADBE＞が反落。先週は決算を受けて買いが優勢となっていたが、本日はアナリストが投資判断を「売り」に引き下げている。目標株価は３１０ドルに設定。



イスラエルの海運会社ジム・インテグレーテッド・シッピング・サービス＜ZIM＞が上昇。スイスに本社を置くＭＳＣ（メディタレニアン・シッピング・カンパニー）社が同社買収に向けて入札を行ったと地元ニュースサイトが報じた。



ファスナル＜FAST＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の４５ドルから５２ドルに引き上げた。



ブリストル・マイヤーズ・スクイブ＜BMY＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の５２ドルから６１ドルに引き上げた。



不動産情報のジロー＜ZG＞が大幅安。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞傘下のグーグルがジローのサービスと競合し得る新たな不動産広告フォーマットをテストしていることが明らかとなった。Ｈｏｍｅｓ．ｃｏｍを運営するコースター＜CSGP＞も下落。



ゼロックス＜XRX＞が大幅高。同社が知的財産を担保にした借り入れを検討していると伝わった。同社は流動性を強化するため、約５億ドル規模の融資を調達することを目指しているという。



アイロボット＜IRBT＞ 1.18（-3.14 -72.69%）

サービスナウ＜NOW＞ 765.20（-99.86 -11.54%）

ジム・インテグレーテッド＜ZIM＞ 20.40（+1.64 +8.74%）

ブリストル＜BMY＞ 54.29（+1.88 +3.59%）

ジロー＜ZG＞ 66.67（-5.72 -7.90%）

ゼロックス＜XRX＞ 2.75（+0.14 +5.36%）



アップル＜AAPL＞ 274.11（-4.17 -1.50%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 474.82（-3.71 -0.78%）

アマゾン＜AMZN＞ 222.54（-3.65 -1.61%）

アルファベットC＜GOOG＞ 309.32（-1.20 -0.39%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 308.22（-1.07 -0.35%）

テスラ＜TSLA＞ 475.31（+16.35 +3.56%）

エヌビディア＜NVDA＞ 176.29（+1.27 +0.73%）

メタ＜META＞ 647.51（+3.81 +0.59%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 207.58（-3.20 -1.52%）

イーライリリー＜LLY＞ 1062.19（+34.68 +3.38%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

