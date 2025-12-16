米１０年債利回り横ばい 明日の米雇用統計を前に様子見も＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り横ばい 明日の米雇用統計を前に様子見も＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28）

米2年債 3.506（-0.017）

米10年債 4.176（-0.008）

米30年債 4.849（+0.004）

期待インフレ率 2.254（-0.022）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。序盤は下げて始まったものの、終盤に下げ幅を縮小。明日の米雇用統計を前に１０年債は様子見が広がった。一部からは明日の米雇用統計はＦＲＢの来年の追加利下げを裏付けるとの見方もあり、政策金利に敏感な２年債の利回りは低下した。



２－１０年債の利回り格差は+６７（前営業日：+６６）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

