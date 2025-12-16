俳優の吉沢亮さん（31）が15日、都内で行われた『第50回報知映画賞』の表彰式に登場。映画『国宝』の撮影を振り返りました。

吉沢さんが主演男優賞を受賞した映画『国宝』は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語。吉沢さんは、任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげる主人公・喜久雄を演じました。

受賞の挨拶で吉沢さんは「この作品のために準備期間として、1年半の稽古を行っていまして。1つの役に1年半って考えると、すごくぜいたくな時間だなとも思ったんですけど。何百年と続く、日本の伝統文化であり、実際の歌舞伎役者さんたちは子どもの頃から舞台に立って、何十年と芸と向き合いながら積み上げていくものを、たった1年半で習得するっていうのは、“もうこれは不可能だな”と。やればやるほど、気づく毎日で。“それでもやるしかない”っていう意地のようなものだけで飛び込んだ作品でした」と撮影を振り返りました。

さらに、「この作品に関わったすべての皆さまのおかげで、僕はあの瞬間だけ歌舞伎役者になれたかなと思いますし、喜久雄として生きることができました。この賞も本当に、皆さまとともにいただけた賞だと思っております」と感謝を述べました。

映画『国宝』はほかにも、作品賞・邦画、監督賞（李相日監督）などを受賞しました。