上野動物園の双子のジャイアントパンダが、来月下旬に中国に返還されると東京都が正式に発表しました。中国政府関係者からは「高市政権の間は新たなパンダ貸与は難しいだろう」との指摘もでています。

■ファン「1月になるとは思っていなかった」

上野動物園の双子のパンダ、オスの「シャオシャオ」とメスの「レイレイ」。現在、日本国内で飼育されているのは2頭のみ。中国野生動物保護協会との協定で、返還期限が来年2月20日に迫る中、東京都は15日、来月下旬に中国に返還すると発表しました。これで日本国内のパンダはおよそ50年ぶりにゼロになります。

15日、上野を訪れていた静岡から来たパンダファンは…

静岡から来たパンダファン歴約20年「さみしい。ほかの動物もいっぱいいますよ。かわいいのがね。でも私たちはやっぱりパンダ、パンダでね。2月に覚悟していたんですけどね。1月になるとは思っていなかったのでびっくり」

■「シャンシャン」は2023年に返還

日本と中国の「友好の象徴」とされてきたパンダ。日本に初めて来たのは1972年。日中国交正常化を記念し、上野動物園に「カンカン」と「ランラン」がやってくると、パンダを一目見ようとおよそ2キロの行列ができ、熱狂的な“パンダブーム”に。

上野動物園で生まれ“人気者”だった「シャンシャン」も2023年に中国へ返還。和歌山のアドベンチャーワールドのパンダ4頭は、もともと今年8月が契約満了でしたが、6月に早まり返還されました。この時は中国がアメリカと“貿易戦争”を繰り広げている中で、“アメリカと組むな”という中国から日本へのメッセージとの見方も。

日本は今年に入り、新たなパンダの貸与を要請していましたが、日中関係が冷え込む中、今後のパンダの来日は不透明な状態に。半年前にはいわゆる「パンダ外交」について、中国外務省は「今後も日本を含む世界各国のパートナーとともに交流を強化したい」と前向きな回答をしていましたが、15日は…

記者「日本の人々はパンダがとても好きで、パンダを借りることを継続してほしいのですが、日本とパンダの交流を行う予定がありますか」

中国外務省報道官「あなたがご質問される件については、中国の担当部門に確認してください」

回答を避けました。

■経済への影響は…

来月下旬には日本国内で見られなくなるジャイアントパンダ。上野の街からは「経済的な打撃が大きい」という声も。

上野パンダ専任大使 二木忠男さん「上野に来られる方の7割がパンダ（目当て）なんです。上野＝パンダ。パンダがあって街が潤う。パンダ不在の日本になるという、ちょっと危機感を感じますね」

上野動物園近くの菓子店には、シャオシャオとレイレイをイメージしたパンも。

「パンダパン」を販売・店長「こういう屋号で、たまたま双子が生まれた時、お店がオープンしたからこの名前を使っている。せっかく上野にきた客が、パンダが見られなくなるのはとても残念」

またパンダが来てくれると信じているといいます。

「パンダパン」を販売・店長「いつ来てもいいように、迎え入れられるようにパンダに関する商品は続けていきたい」

パンダがいなくなることへの経済への影響について、専門家は…

関西大学・宮本勝浩名誉教授「例えば、3年半の間でシャンシャンの経済効果が約539億円だった。ということは1年間で約154億円。ですから、今回もそのくらいの経済効果は毎年あったんだろうと思います。消費の経済効果は非常に大きいマイナスになると思う」

日本政府は…

木原官房長官「現在、複数の地方自治体や、また動物園からパンダの貸与を希望する声が寄せられていると承知をしております。政府としてはこうした要望を踏まえ、パンダを通じた交流が継続されることを期待している」

外務省の幹部は…

外務省幹部「日中関係が良好な時はパンダが来るけど、そうじゃない時は来ない。それは仕方のないこと」

■パンダ最終観覧日は来月25日に

では、次のパンダはいつ来るのでしょうか？

日本テレビ・柳沢高志中国総局長「中国はパンダを外交の武器として使っていて、今月、中国を訪問したフランスのマクロン大統領に対しては、習近平国家主席自らが新たなパンダを貸与することを約束。パンダを使ってフランスとの友好関係をアピールしたい狙いがあったとみられます。一方で、関係が悪化する日本に対しては、パンダは圧力をかけるカードになります。中国政府関係者は『高市政権の間は新たなパンダ貸与は難しいだろう』と指摘しています」

都は、16日から2頭どちらも観覧場所を複数に区切って「1分程度」までとし、今月23日以降は事前予約制にすると発表。最終観覧日は来月25日に決定しました。

都によりますと、新たなパンダの貸与について、これまでに中国側から正式な回答はないということですが、小池知事は「園としてはこれからも繁殖・研究プロジェクトを継続していきたい」と述べました。

