フィリーズがアドリス・ガルシア（32）と1年契約1000万ドル（約15.5億円）で合意したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析している。ガルシアは先月、レンジャーズからノンテンダー（年俸調停を行わず放出）となっていた。

「トレード・ルーマーズ」は2026年（調停最終年）の年俸は1210万ドル程度と予測していたが、総年俸の削減と、低出塁率で三振の多い「振り回す打線」からの脱却を目指していたレンジャーズは、その金額でガルシアを保持することを選ばなかった。

2023年、ガルシアはレンジャーズ史上初のワールドシリーズ制覇を支えた攻撃の中心人物だった。39本塁打を放ち、打率.245/出塁率.328/長打率.508を記録。右翼での守備も良かった。しかし2024年は打撃成績が大きく後退（.224/.284/.400）し、2025年も.227/.271/.394に終わった。

ガルシアは、今もボールを捉えたときの破壊力は健在だ。平均打球速度は92.1マイル、ハードヒット率は46.7％と高水準を維持している。ただし、ボールゾーンへのスイング率は2023年の29.5％から2025年には35.1％へと悪化した。フィリーズは、正右翼手として起用する見込みで、2023年の成績への復活を期待している。

このポジションはこれまでニック・カステヤノスが担っていたが、フィリーズは同選手のトレードを模索中。2026年は2000万ドルの年俸が残っているが、トレードが成立しなくても放出される可能性が高い。この交代で、少なくとも守備面において大幅なアップグレードとなる。

昨季、カステヤノスがDRS（守備防御点、平均的な守備選手と比べて何点分の失点を防いだ、あるいは防げなかったかを数値化した指標）−11だったのに対し、ガルシアは＋16。まさに桁違いの改善になる。