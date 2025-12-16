卓球・WTTファイナルズ香港で優勝した張本智和選手が15日、自身のInstagramを更新。ファンへ感謝を伝えました。

卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ。張本選手は男子シングルス決勝で世界ランキング4位のモーレゴード選手(スウェーデン)を下し、日本勢として初めてWTTファイナルズを制しました。

張本選手は、夜景をバックにトロフィーを掲げている写真などとともに、「WTTファイナルズ香港優勝しました 今まで3度の準優勝、4度目の正直でやっと優勝できました！」と報告。

「先週の混合団体ワールドカップでは、たくさんの困難がありました」と記した張本選手。しかし「皆さんからのたくさんの応援の言葉が僕の心の支えになり、勇気を与えてくれました」と続け、「その勇気に背中を押されて、最後の最後まで自分や家族、監督や仲間、応援してくださる皆さんのことを信じて戦い抜くことができました。本当に本当にありがとうございました」と、サポートしてくれたすべてのファンや関係者へ感謝を伝えました。