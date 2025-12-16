サッカー・Jリーグは15日、秋春制への移行に伴い2026年上半期に開催する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』のグループ組み合わせを発表しました。

今大会はJ2・J3リーグに所属する全40クラブが、カテゴリの区別なく対戦。WEST-A、WEST-B、EAST-A、EAST-Bの計4つのリーグに10クラブずつ振り分けられ、ホーム&アウェイ方式のリーグ戦『地域リーグラウンド』を実施します。

EAST-AにはJ1から降格した横浜FCと湘南ベルマーレのほか、J3優勝の栃木シティなどが入りました。EAST-BにはRB大宮アルディージャやジュビロ磐田、槙野智章新監督率いる藤枝MYFCなどが名を連ねています。

WEST-AにはJ2降格となったアルビレックス新潟、J1昇格プレーオフ決勝で惜しくも敗れた徳島ヴォルティスなどが分けられました。WEST-BにはJリーグ初挑戦のレイラック滋賀FC、最南端のFC琉球などが入っています。

百年構想リーグは2026年2月7日に開幕。地域リーグラウンドは、90分で勝敗が決しない場合にPK戦を実施し、PK勝利チームに勝ち点2、PK負けチームにも勝ち点1を付与するなど、従来のリーグ戦と違い、引き分けがありません(勝利3、敗戦0)。なお、この特別大会による昇格・降格はありません。

◇各リーグにおけるJ2・J3クラブ数・EAST-AJ2:7、J3:3・EAST-BJ2:6、J3:4・WEST-AJ2:4、J3:6・WEST-BJ2:3、J3:7