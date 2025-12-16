はるな愛がモデル・Netflix『This is I』初の予告映像が公開！ 木村多江・千原せいじ・MEGUMIらキャスト陣一挙解禁
18歳の高校生・望月春希が主演を務め、斎藤工が共演するNetflix映画『This is I（ディス・イズ・アイ）』より、“エア”ミュージカルに心躍る予告映像とキーアートが解禁。また、追加キャストとして木村多江、千原せいじ、中村中、吉村界人、MEGUMI、中村獅童の出演も発表された。
【動画】「夢を手放さない」アイ〈ケンジ〉の物語がはじまる-『This is I』予告
2008年、エアあややの口パクモノマネで一世を風靡したはるな愛。だが、その舞台に立つまでには、幼い頃から“本当の自分とは何なのか”に悩み、世間の冷たい視線に苦しみながらも「聖子ちゃんのようなアイドルになりたい！」という夢を手放さなかった、ひとりの少年・ケンジの長い道のりがあった。
その運命を変えたのは、1人の人物との出会い――医師・和田耕治。それまで性別違和を持つ人々の苦悩を知らなかった彼は、ケンジとの出会いによって初めてその現実に向き合うことになる。そしてケンジは、和田医師が初めて執刀する性別適合手術の患者になることを決意する。
世間の反発や逆風の中、孤独を抱えていた2人が築き上げたのは、かけがえのない信頼と絆だった。2人の生き方を記した、はるな愛『素晴らしき、この人生』（講談社）、和田耕治・深町公美子『ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語』（方丈社）を参考に、当時タブーとされていた性別適合手術の扉を開いた2人の心震わす実話が、Netflix映画として鮮やかに蘇る。
主演を務めるのは、オーディションで選ばれた18歳の新星・望月春希。トランスジェンダー当事者を含む幅広い応募者が集まった、決して容易ではない選考を経て選ばれた望月は、演技レッスンや監督とのワークショップを重ね、役作りに徹底的に向き合い、スクリーンの中で“新しい時代のアイコン”としてこれまでにない輝きを放つ。
主人公に大きな転機をもたらす実在の医師・和田耕治役には、幅広いジャンルで確かな存在感を放つ実力派俳優・斎藤工が熱演する。
このたび、初の予告映像が解禁された。中学生のケンジは、「アイドルになりたい」という夢を抱きながら、“自分らしさ”に悩み、周囲の環境に苦しんでいた。ケンジの運命を大きく変えることになったのは、2つの出会いだった。恐る恐る足を踏み入れたショーパブで出会ったのは、自分を受け入れてくれる世界と“アイ”という新しい名前。ユーモアとやさしさにあふれたダンサーたちが、アイ〈ケンジ〉を温かく明るく迎え入れる。
そしてもう1つの出会いが、過去に患者を救えなかったことで苦悩を抱える医師・和田（斎藤）だった。アイは和田に自身の悩みを打ち明けることで、自分自身の心と向き合い、性別移行へと心を固めていく。そして和田自身も、アイへの性別適合手術を執刀することで「本当の医療とは何か」を考え、過去に患者を救えなかったことへの悩みと向き合っていく。
「アイドルになりたい」という夢を抱くアイと和田医師。時に明るく、時に壮絶な道のりを必死に進んでいく2人を、80〜2000年代の名曲たちが後押しする。予告映像にも流れるプリンセス プリンセス「Diamonds ＜ダイアモンド＞」のほか、どのような楽曲が2人の人生を彩るのか、注目だ。
同時に解禁された、アイと和田医師がきらびやかな背景に包まれたキーアートでは、アイドルを目指す鮮やかなドレス姿のアイが中央に立ち、決意の眼差しを向けている。その手には、少年だった頃のケンジの写真があり、前に進もうとする揺るぎない思いが感じられる。
一方、その隣には、本物の和田医師とそっくりと評判の斎藤が演じる和田医師の姿が。冷静ながらも患者の人生に深く向き合う医師としての強い覚悟と優しさが滲み出ている。この2人の物語がどのように進んでいくのか、期待が高まる。
さらに、アイの物語を色鮮やかに彩る追加キャストも解禁された。アイの母親・初恵、父親・和孝を演じるのは木村多江と千原せいじ。アイが抱える悩みに家族がどう向き合っていくのかも注目したい。
アイが働くショーパブのママ・アキには中村中、ショーパブの男性ダンサーでアイと恋に落ちるタクヤに吉村界人。和田の働くクリニックの看護師・裕子をMEGUMI、そして和田の医療行為に目を光らせる刑事・鶴久を中村獅童が演じる。
Netflix映画『This is I』は、Netflixにて2026年2月10日より世界独占配信。
