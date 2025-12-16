『身代金は誘拐です』勝地涼、瀧本美織、浅香航大、桐山照史が揃ったビジュアル＆場面写真が解禁！
2026年1月8日スタートのドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）より、ダブル主演を務める勝地涼と瀧本美織に加え、浅香航大、桐山照史が揃ったサブビジュアルと場面写真、本編映像が解禁された。
【写真】数奇な運命に翻弄されるファミリーの幸せシーン『身代金は誘拐です』場面写真
本作は、「愛する娘のために誘拐犯になれるのか」という究極の選択をテーマにした、完全オリジナルのノンストップ考察ミステリー。子どもを誘拐された家族が誘拐犯となり、真犯人とその真相を暴き出していく物語だ。勝地涼×瀧本美織がダブル主演を務め、浅香航大、真飛聖、桐山照史、酒向芳ら演技派俳優陣が脇を固める。
今回解禁されたサブビジュアルでは、誘拐された娘を取り戻すために“別の子ども”を誘拐するという数奇な運命に翻弄される鷲尾武尊（勝地）と妻・美羽（瀧本）、さらに武尊が勤務する防犯セキュリティ会社の社長で大学時代からの友人・熊守壮亮（浅香）、そして武尊と美羽に息子・蒼空を誘拐されてしまう有馬英二（桐山）が並ぶ。物語の重要人物たちが、これから待ち受ける予期せぬ展開にどう向き合っていくのか──それぞれが抱える不安や葛藤、そして決意が表現されている。
また、ドラマの本編映像を使用したPRスポットが、TVer番組ページにて公開された。
木曜ドラマ『身代金は誘拐です』は、読売テレビ・日本テレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜23時59分放送。
【写真】数奇な運命に翻弄されるファミリーの幸せシーン『身代金は誘拐です』場面写真
本作は、「愛する娘のために誘拐犯になれるのか」という究極の選択をテーマにした、完全オリジナルのノンストップ考察ミステリー。子どもを誘拐された家族が誘拐犯となり、真犯人とその真相を暴き出していく物語だ。勝地涼×瀧本美織がダブル主演を務め、浅香航大、真飛聖、桐山照史、酒向芳ら演技派俳優陣が脇を固める。
また、ドラマの本編映像を使用したPRスポットが、TVer番組ページにて公開された。
木曜ドラマ『身代金は誘拐です』は、読売テレビ・日本テレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜23時59分放送。