櫻坂46・村井優、ハワイでまさかの人物と遭遇「めっちゃビビりました」
櫻坂46の冠番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京／毎週日曜24時50分）が14日に放送され、三期生・村井優が、旅行先でメンバーと遭遇したエピソードを明かした。
【写真】櫻坂46・村井優がハワイで遭遇した“まさかの人物”
この日は「ヒット番付2025後半」を放送。2025年は、グループ内で海外旅行へ出掛けるメンバーが多かったことが紹介された。
村井も友人とハワイ旅行へ出掛けたそうで、ダイヤモンドヘッドを訪れた際に「ある意外な人物に出会った」と告白。その相手は、二期生・幸阪茉里乃だった。
村井が「茉里乃さんと出会いました」と明かすと、MCのハライチ・澤部佑は「え？ え？ ダイヤモンドヘッドで？」と驚き。さらに「めっちゃビビったでしょ？」と聞かれると、村井は「めっちゃビビりました」と即答した。
一方、幸阪は「私が先に気づいてたら、逃げてたと思う」と語り、スタジオは爆笑。「街中でメンバーと遭遇するのが本当に嫌で」と続けると、村井が思わず謝罪。これに対し幸阪は、「違うんです。相手からはいいんですけど、自分からは無理です」と説明していた。
