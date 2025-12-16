2025年11月20日、Nintendo Switch 2期待の新作となる『カービィのエアライダー』が発売された。

『カービィのエアライダー』 画像は任天堂公式サイトより

本作は、「星のカービィ」シリーズを生み出し、「大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズを手掛け、学習まんがにもなった桜井政博氏がディレクターを担当していることもあり、大きな注目を集めている。

2003年にゲームキューブで発売されコアな人気を獲得していた『カービィのエアライド』の続編ということもあり、いま改めてこのシリーズが陽の目を見る状況になったといえる。ただし、懸念点もある。

「……こりゃあ『マリオカート』でよいですね」

これは桜井氏が発売前に発した言葉だ。Nintendo Switch 2にはすでに『マリオカート ワールド』があるわけで、なぜ『カービィのエアライダー』という似たようなキャラもののレースゲームを出すのだろうか？ そういった疑問を代弁したものとなる。

もちろん、この発言のあとには『カービィのエアライダー』が『マリオカート ワールド』と異なる魅力を持っているといった話に繋がるわけだが、確かにこれは大きな問題だ。差別化できなければ、『カービィのエアライダー』は埋もれてしまう。

この作品は、いかにして『マリオカート ワールド』との違いをアピールしようとしたのか？

結論からいえば、マリオとの差別化はきちんとできているが、コミュニティとしての違いをうまくアピールできていないと考えられる。

レースよりもアクション寄り、激しくカオスなゲーム

『カービィのエアライダー』は、「星のカービィ」シリーズに登場するキャラクターたちがレースなどをするゲームである。

「エアライドマシン」と呼ばれるさまざまな乗り物に乗って1位を目指すといった内容で、通常の「レース」、見下ろし視点の「ウエライド」といったモードが存在する。

一番大きな特徴は、相手への妨害でスピードが上がる部分だろう。もちろん「マリオカート」にも妨害アイテムはあるのだが、本作はそれ以上にバチバチやり合う印象だ。

能力でほかのプレイヤーを攻撃すると速度が上がるのはもちろん、コース上にいる雑魚敵を倒してもスピードが上がる。かなりアクションに寄っており、ゆえに本作はレースゲームではなく「ライドアクションゲーム」という表記になっている。

そして、レースよりも「シティトライアル」というモードのほうがメインといえる。これはフィールドを時間いっぱい走り、集めたアイテムでマシンを強化したあと、最終競技で競うといった内容だ。

最終競技は何が出るかわからないうえ、強化した結果に応じて得手不得手が変化する。パーティーゲームに寄せているわけだが、同時にプレイヤーの腕前も問われるわけだ。

スピードを感じさせるエフェクトや効果音もしっかりしているし、そもそもゲーム全体においてテンポがよく待たされている感覚もない。キャラごとのスペシャル技も思わず笑ってしまうようなものが揃っている。

より激しくスピーディーで、アクションゲーム寄り。そういう意味で『マリオカート ワールド』とは確かに違うゲームだといえるだろう。むしろ、アイテムあり多人数戦の「大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズに近いといえるかもしれない。

しかし、記事執筆時点でレビュー集積サイト「Metacritic」のスコア（平均点）は80点とひかえめな評価に落ち着いた。『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』が93点だったことを考慮すれば、物足りない結果といえるだろう。

ファミ通.comによると、日本でのパッケージ版の初週売り上げは約19.5万本である。『ドンキーコング バナンザ』よりは売れているが、『Pokémon LEGENDS Z-A』とは数倍の差があり、ヒットの部類ではあるが大ヒットとまではいかなさそうだ。また、カービィは日本での人気が高く、イギリスの週間ソフト販売チャートでは初週12位と、かなり控えめなスタートになっていた。

『カービィのエアライダー』は人気あるゲームなのは間違いない。同時に、期待を大きく越えてくるような数字でもなかったといえる。なぜだろうか？ これはおそらく、「パーティーゲームを遊ぶためのコミュニティによる問題」だと考えられる。

遊ぶ場所、コミュニティがまだ育ちきっていない

「パーティー」という言葉には複数の意味がある。複数の人が集まって楽しむためのイベント、あるいは目的や利益のために共同して行動する人々の集団、といったところだろうか。

パーティーゲームはまさしく、なんらかのイベントがあるか、あるいは同じ目的を持った集団がいてこそ輝く。そういった場、コミュニティがなければ、パーティーゲームの意味は薄れてしまう。

さて、『カービィのエアライダー』はどういう集団・場所のためにあるのだろうか？ それはやはり、Nintendo Switch 2ユーザーというコミュニティになるだろう。

だからこそ桜井氏は『マリオカート ワールド』をライバルかのように表現したわけだ。『マリオカート ワールド』と差別化できれば、Nintendo Switch 2コミュニティにおいて『カービィのエアライダー』は有力なソフトになるからだ。

そもそも、ゲーム機はコミュニティの象徴になるケースもある。もちろん複数のゲーム機を持つ人もいるので完全に一致するわけではないが、その昔ソニー派とセガ派がいたように、ある程度は帰属するものになりうる（それを本気でアイデンティティにされるのはとても困るのだが）。

Nintendo Switch 2は発売されてからまだ日が浅い。時期を考えればかなり売れているゲーム機ではあるが、全世界でおよそ1000万台、日本国内では235万台ほどといった規模である。Nintendo Switchの全世界1億5401万台に比べると、まだコミュニティ自体が小さいといえる。

ましてやMetacriticで収集されているようなメディアの先行レビューはオンライン対戦のみ（かつ業務上の範囲で）プレイしているわけで、仲のいい家族や友人と笑いあいながら遊べるような環境ではないほうが多いのだろう。

逆に、すでに環境を持っているであろうユーザーからは高い評価ばかり聞く。ユーザーレビューではかなりの高評価といえるし、SNSでも好意的な意見をよく見かける。

ゆえに、『カービィのエアライダー』はまだ本気を出せていないゲームといえる。

そもそもコミュニティが多様化している現代

ただし、話はそれだけでは終わらない。ユーザーの否定的な意見のなかには「続編というよりリメイクだ」といったものがあったり、一部のメディアレビューでは「前作の再現である」といった表現が見られた。

確かにレース、ウエライド、シティトライアルといったメインモードは同じではある。追加されたひとりプレイ用モードがおもしろくないという意見もよくわかる。

ただ、筆者はこの遊び自体が古いのではなく、パーティーゲーム、つまりコミュニケーションとなるゲームを取り巻く現在の環境が変化したのではないかと考えている。

今も昔もみんなで遊ぶゲームは人気だ。それこそ前作『カービィのエアライド』が発売されたゲームキューブの時代も同じなわけだが、インターネットが普及してから状況は一変している。

コミュニケーションを楽しみながら遊ぶゲームの例をいくつか挙げてみよう。たとえば無限かと思うほどのゲームがある『ロブロックス』、あるいはバトロワのみならずさまざまな遊びが生み出され続けている『フォートナイト』、もしくはブロックを積み上げる『マインクラフト』などなど、コミュニティとしてのゲーム（あるいはメタバース）があるわけだ。

これらの特徴は、「ゲームタイトルがあってそこに付随するコミュニティがある」のではなく、「ゲームタイトルそのものがひとつのコミュニティになっている」ところである。こういった作品はユーザー生成コンテンツも取り込んでおり、遊びの幅が非常に広い。突飛なアイデアもそのゲームの一部になっている。

一方、『カービィのエアライダー』は昔ながらの買い切り型パーティーゲームといった印象が強い。いや、このゲームでも「オレマシン」といったマシンのカスタマイズ要素があり、これもユーザー生成コンテンツといえる。

ただ、作中キャラ「コックカワサキ」にマイクロビキニを着せたようなデザインはすぐ削除されてしまっている。規約違反ならば致し方ないが、ユーザー生成コンテンツを楽しむ場においては、正直カオスなほうがウケがよい。

そして本作、DLC（追加コンテンツ）がないと明言されている。この発表はゲーム好きには好意的に受け止められたようだが、長く遊ぶゲームとして考えると残念でもある。

『マリオカート8 デラックス』が6956万本も売れたうえ今でも販売ランキングに乗るのは、発売から数年経ってDLCでコースが追加されたのも重要な要素だろう。『あつまれ どうぶつの森』も『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』も、コンテンツの追加で息が長くなった。

ましてや現在、マルチプレイものにおいてアップデートでゲームに変化をつけるのは常道である。『マリオカート ワールド』もおそらく、DLCでかなり長い期間遊べるようにしてくるだろう。

DLCがないメリットは、ゲームクリエイター桜井氏が新たな作品に取りかかれるといった部分である。というよりむしろ、かつて『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』に長年縛られていたのが問題なのだろう。それはそれとして、DLCなしの判断が『カービィのエアライダー』の輝く時間を短くするのは確かなはずだ。

『カービィのエアライダー』の問題というよりも…

そして、ゲーム機を取り巻く環境も変化している。Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2はかなりの人気だが、日本でもPCゲームが徐々に浸透しているし、スマホを持っていない人のほうが少ない状況だ。ゲームキューブの時代とは大きく様変わりしており、属するコミュニティも多様化している。

つまり、『カービィのエアライダー』はゲームを遊ぶコミュニティがより限られていた時代であれば、さらに高く評価されていたのではないか、といえるのである。

そして、ほかのコミュニティに属する人が『カービィのエアライダー』を見ると、『マリオカート ワールド』との違いがあまり見えてこないのではないのだろうか。「マリオカート」ほど誰もが知る鉄板タイトルでもなく、「大乱闘スマッシュブラザーズ」のように作品の垣根を越えたとんでもないお祭りでもない。となると、ハードルのあるこのゲームの魅力に気づきづらいのではないか。

これは『カービィのエアライダー』の問題というよりも、Nintendo Switch 2を取り巻く制約でもある。Nintendo Switch 2はインターネット越しにコミュニケーションを取りやすくするシステムをつけたものの、やはりポリシーそのものが昔気質である。

もちろん、前述のようにNintendo Switch 2が売れて任天堂のコミュニティとでも呼ぶべきものがより育っていけば、『カービィのエアライダー』もより売れて評価が上がっていくだろう。

ただ、『カービィのエアライダー』はその魅力を内に秘めてしまったタイトルなのかもしれない。

（渡邉 卓也）